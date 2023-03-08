電商物流 業務量回升

中國物流與採購聯合會6日發布數據顯示，2月中國電商物流指數為107.2點，比上月提高2.6個點。隨著穩經濟政策措施效應進一步顯現，企業復工復產、復商復市進程加快，電商物流運行呈加快恢復態勢。

中新社報導，從需求端來看，物流業務總量和農村電商業務量均有所提升。2月，電商物流總業務量指數為114.9點，比上月提高2.6個點。分地區來看，大陸全國所有地區電商業務量均有所增長，東北部地區增幅最大，東部地區高於大陸全國平均水平。同期，農村電商物流業務量指數為114.3點，比上月增長1.8個點。分地區來看，大陸全國所有地區農村電商業務量均有所增長，東北部地區增幅最大。 從供給端來看，實載率指數、履約率指數、人員指數、成本指數、庫存周轉指數、物流時效指數等7個分項指數全面回升。在春節後復工復產的帶動下，人員指數大幅上漲4.2個點，超過2021年最高值，創近3年新高。

2月，實載率指數和成本指數增幅較上月有所收窄，但均已超過去年最高值，滿意率指數提高0.4個點，實現止跌回升。2月，成本指數隨油價小幅上漲0.8個點，但相比去年同期已累計上漲11.3個點，達到指數發佈以來的新高。