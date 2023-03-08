重慶今年砸1100億 建設鐵公路

重慶市交通局局長許仁安6日在全市交通工作會上表示，2023年，重慶計畫完成交通投資1100億元（人民幣，下同），建設國際性綜合交通樞紐城市。

中新社報導，據介紹，2022年，重慶交通投資邁上1000億元大關，全年完成投資1023.9億元，為歷史之最。2023年，重慶按照「跳一跳、夠得著」底線目標和「咬咬牙、會更好」高線目標，加大交通投資力度。

目前重慶高鐵營業里程突破1000公里，加快進入全面高鐵時代。2023年重慶計畫完成鐵路投資340億元，扎實建好高鐵大通道，推動「米」字型高鐵網建設。 鐵路建項目方面，重慶加快推進成渝中線、渝萬、渝西、渝昆、成達萬、渝湘高鐵重慶至黔江段，以及重慶東站等項目，加快建設成渝鐵路重慶站至江津站段改造、黃茅坪支線、涪陵龍頭港鐵路專用線等項目。

此外，2023年，重慶還計畫開工渝宜高鐵、重慶站改造項目，年內協同實現渝昆高鐵聯絡線、黔江至吉首高鐵可行性研究報告獲批，並按時序開展後續工作。 高速公路方面，「三環十四射多聯線」高速路網全面形成，實現縣縣通高速、通車里程突破4000公里、面積密度居西部第一。2023年，重慶計畫完成高速公路投資520億元，完善公路網絡，增強通行服務能力。

此外，在推動西部陸海新通道建設方面，重慶將增強西部陸海新通道與中歐班列、長江黃金水道、國際航空網絡接駁聯繫。