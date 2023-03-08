發展職業教育 加強宣傳招生

由「中國製造」到「中國創造」的發展過程中，中國大陸離不開一支優秀的職業大軍。中新社報導，五年來，大陸職業教育適應性增強，職業院校辦學條件持續改善，培養了一批高素質專業人才。「大力發展職業教育」，今年大陸政府工作報告再釋發展職業教育決心。

數據顯示，大陸中高職學校（不含技工學校）十年累計培養畢業生7900餘萬人，為現代製造業、戰略性新興產業和現代服務業供給70%以上的新增從業人員。然而，不少職業院校近來卻遭遇報名人數低迷的尷尬。如何讓職業教育叫座又叫好？

大陸全國人大代表、杭州技師學院教師楊金龍表示，從新修訂的職業教育法實施，到中共二十大報告中提出諸多相關關鍵詞；從《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》印發，到2023年政府工作報告，大陸官方為職業教育發展指明方向，彰顯了決心和力度。

受訪代表認為，除了利好政策，如何打破人們對職業教育刻板印象是一大關鍵。「報考職業院校某種程度上仍然是考生無奈之舉、末路選擇，讓更多人選擇職業教育還有很長的路要走。」大陸全國人大代表、德州恒豐集團高技能教練王曉菲說。

她認為，可以利用五一國際勞動節、教師節等重要節日，加大對職業教育的宣傳力度，讓大國工匠、能工巧匠成為人們心中偶像，在全社會形成尊重技能、崇尚實踐的技能文化，從而讓更多人願意主動選擇職業院校。 「家庭教育層面，也應引導更多家長意識到，職業教育的目的不僅是為經濟社會發展提供人力資源，更在於幫助每個人探索興趣與潛能，享受精彩人生。」王曉菲說，今年她提的一個建議就是關於進一步推動家庭教育促進法在基層落地實施。