房地產回穩 官方有信心

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／北京7日電

全球關注大陸房地產恢復狀況，大陸住建部部長倪虹7日表示，從市場供需、市場預期與政策落實角度看，對房地產回穩充滿信心。

此外他提到城市更新上要推進老舊社區改造，同時加裝充電樁等環境更新。

倪虹指出，疫情防控政策優化調整對房地產供需產生積極影響：從供給方面來看，施工人員、施工材料都可順利進場，很多住房項目復工率都大大提高。

從需求方面來看，現在各房地產項目的售樓處看房量也在大幅提升，成交量也明顯改善。

此外，他認為市場主體信心正在恢復。他指出今年1、2月，全國商品房銷售結束13個月的負增長，雖然70個大中城市的房價有漲有跌，但總體來看價格平穩。同時，保交樓的工作也在扎實推進，切實保障購房人的合法權益，房企合理性融資也得到了改善。

倪虹說，相關政策，如對於首套住房大力支持、對於二套住房合理支持的政策已經推出；不讓投機炒房者重新入市、原則上不支持三套以上購房的要求也在落實，都成為房地產回穩因素。

至於房企風險問題，倪虹表示以「精準拆彈」化解：對優質房企一視同仁，支持優質國有房企和優質的民營房企，改善其資產負債狀況，滿足他們合理的融資需求。

同時要抓出問題房企，一方面幫助他們自救，另外一方面則是嚴格依法依規處置。

房地產 疫情 資產

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