外匯存底 終結連四升

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行國家外匯管理局昨（7）日發布，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，2月外匯存底3兆1,331.5億美元，較1月底下降513億美元，降幅為1.61%，結束連四月上升的情況。

此外，截至2月底，大陸黃金儲備6,592萬盎司，較1月上升80萬盎司，為連續第四個月上升。

大陸外匯管理局指出，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。

澎湃新聞報導，中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示。2月外匯存底餘額減少主因有兩個方面，一個是匯率折算，2月美元指數出現反彈，反彈幅度接近3%，歐元、英鎊等非美貨幣對美元匯率明顯回落，這種情況下，大陸外匯存底中的1兆多非美外匯存底折成美元就會出現帳面上大約300多億美元的損失。

第二個原因，則是隨著美國經濟數據表現較好，預期美國聯準會升息的幅度和次數比之前要多，所以2月美國國債以及歐洲、日本等國債價格都出現了一定程度下跌，大陸外匯存底大部分是債券，因此資產價格也會導致帳面縮水。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前外部環境不確定性加大，全球經濟復甦動能持續疲弱，國際金融市場波動性顯著上升。

外匯 美國

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