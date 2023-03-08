瑞銀:下季GDP看增8%

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤（網路照片）
瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤（網路照片）

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤昨（7）日表示，今年前兩個月經濟重啟和消費反彈力度好於預期、疫情未出現新一波反彈，以及大陸房地產有站穩反彈等跡象，第2季將是大陸今年增長最強時段，預估年增7.5%至8%，但第3季及第4季則增長放緩，2022年低基數影響將延續至明年。

隨著大陸經濟穩步復甦，吸引資金流入，瑞銀投資銀行不僅把今年的大陸經濟成長預測上修至5.4%，還認為人民幣將升至6.8、A股市場將大漲15%。

大陸公布今年官方經濟增長預測目標為5%，汪濤在「中國宏觀經濟解讀及股市投資策略分析」電話會議上指出，官方目標5%屬於務實水準，今年將著重在包括經濟活動和消費正常化、房地產政策轉向，因此瑞銀最新將大陸GDP預測從4.9%上調至5.4%，以反映近期數據顯示大陸經濟重啟速度較預期快。

匯率方面，汪濤表示，人民幣近期的回落，很大程度上源於美國經濟數據意外走強後的美元匯率反彈。不過市場已充分重新定價美國聯準會加息預期，並預計美元將在年底前走弱。

因此汪濤預測人民幣對美元將出現小幅升值，主要是美元在美國聯準會升息停止後，美國經濟下滑，然後美國的利率、收益率開始下降，美元走入這樣一個態勢，中美間利差會縮窄，預計美元兌人民幣將跌至6.8。

貨幣政策方面，汪濤預計，今年人行將更多利用再貸款和其他貨幣工具確保流動性充裕，可能會再降準50個基點，但不會降低中期借貸便利（MLF）或逆回購利率，也可能會推動銀行降低實際利率，引導貸款市場報價利率（LPR）小幅降低10個基點，為進一步下調房貸利率提供一定空間。

針對大陸股市投資策略，瑞銀證券中國策略分析師孟磊表示，隨著市場注意力轉向經濟復甦，大陸經濟數據前景預計持續改善，並推出有利政策組合，這兩個因素可能會共同推動大陸股市下一波漲勢。預計A股到年底將有15%左右的上漲空間，其中消費、互聯網、運輸和材料等行業類股將受惠。

汪濤補充，去年外商直接投資在大陸下降幅度比較大，包括人員的交流，還有企業的運行都受到衝擊，所以出現下降。不過今年經濟的不確定性大大的減弱，再加上重啟打開了國門，今年外商直接投資是會上升的。

美國 人民幣

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