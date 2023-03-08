對俄貿易金額躍增25%

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸海關總署昨（7）日公布最新外貿數據顯示，今年1-2月與俄羅斯的貿易金額較去年同期激增，但與此同時，大陸進出口因西方需求減弱出現連續第四個月收縮，尤其對歐盟、美國進出口總額年減幅度都超過二位數。

統計數據顯示，今年1-2月，大陸對俄羅斯的進出口金額躍升25.9％，達到336.85億美元，其中，大陸自俄羅斯進口186.49億美元，年增幅度高達31.3％，出口俄羅斯的金額為150.36億美元，年增幅度也有19.8％，與俄羅斯的貿易逆差達到約36億美元。

據路透此前報導，大陸對俄羅斯石油的海運進口將在本月創下紀錄，因為在解除「清零」限制後，大陸國內燃料需求反彈，煉油廠趁機進口價格低廉的俄羅斯石油。

大陸外交部長秦剛日前也在新聞發布會上說，隨著世界變得更加動盪不安，中國大陸必須推進與俄羅斯的關係。

由於西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，大陸與俄羅斯的貿易在去（2022）年就創下歷史新高，達到1,902.7億美元，其中，大陸去年自俄羅斯進口1,141.1億美元，較上年度大幅增長43.4％。

在大陸官方表示必須推進與俄羅斯北方鄰國的關係，以應對越來越動盪的世界局勢的景況下，外界預計中國大陸與俄羅斯的雙邊貿易還會持續升溫狀態。

另外，在主要出口市場中，1-2月中國對東協出口增長9%，背後是2022年初區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效，關稅減讓安排、貿易便利化進一步降低中國東協開展貿易合作的成本，帶動出口穩定走高。

俄羅斯 東協

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