大陸進出口 連四月衰退
大陸海關總署昨（7）日公布今年1-2月進出口數據顯示，按美元計，今年1至2月出口及進口總值分別為5,063億美元及3,894.2億美元，較去年同期分別下降6.8％及10.2％，都自去年10月以來連續第四個月衰退，而進口下降幅度更大，反映出大陸國內需求疲軟，大陸財經專家認為3月仍將繼續承壓。
若與去年12月數據相比，今年1至2月出口降幅有所收斂3.1個百分點，但進口降幅擴大2.7個百分點。
出口優於外界預期，但進口降幅明顯遜於預期，貿易順差1,168.8億美元，擴大6.8%。
大陸對東協1-2月進出口1,381.21億美元，保持年增1.3％，東協仍是大陸第一大貿易夥伴，占外貿總值的15.4%。
不過，大陸對歐盟、美國、日本、韓國及台灣進出口總額都出現明顯衰退，分別為1,233.59億美元、1,018.47億美元、499.95億美元、483.39億美元及374.93億美元，分別年減10％、17.4％、12.8％、16.3％及27. 9％。
其中對台灣進出口衰退最明顯，高達27.9％。分析指出，中國大陸今年1-2月在半導體進口暴跌26.5％，表明用於製造此類零組件的消費電子產品出口市場萎縮，也是台灣出口大陸大幅衰退近三成的主因。
東方金誠首席宏觀分析師王青對澎湃新聞表示，年初海外經濟下行，儘管美、歐衰退預期略有波動，但是整體走弱趨勢不變，外需不足對中國出口的影響較大，是2023年1-2月出口延續衰退的主要原因。
恆生銀行中國首席經濟學家王丹對路透表示，以美元計算，進口降幅大於出口，表明國內外市場需求疲軟。
經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰則表示，該數據是全球商品需求惡化的結果，因為出口下降不僅發生在中國，而且發生在其他主要亞洲出口國，如韓國和越南。
展望3月，英大證券研究所所長鄭後成對第一財經表示，在美國利率持續位於高位，乃至美歐央行繼續升息的背景下，預計摩根大通全球製造業PMI難以大幅上行，這就意味著3月大陸出口增速依舊面臨來自量與價兩個方面的壓力，大概會在1-2月的基礎上持續下探。
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