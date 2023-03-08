大陸進出口 連四月衰退

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸今年1至2月出口及進口總值較去年同期分別下降6.8％及10.2％，都自去年10月以來連續第四個月衰退。（新華社）
大陸今年1至2月出口及進口總值較去年同期分別下降6.8％及10.2％，都自去年10月以來連續第四個月衰退。（新華社）

大陸海關總署昨（7）日公布今年1-2月進出口數據顯示，按美元計，今年1至2月出口及進口總值分別為5,063億美元及3,894.2億美元，較去年同期分別下降6.8％及10.2％，都自去年10月以來連續第四個月衰退，而進口下降幅度更大，反映出大陸國內需求疲軟，大陸財經專家認為3月仍將繼續承壓。

若與去年12月數據相比，今年1至2月出口降幅有所收斂3.1個百分點，但進口降幅擴大2.7個百分點。

出口優於外界預期，但進口降幅明顯遜於預期，貿易順差1,168.8億美元，擴大6.8%。

大陸對東協1-2月進出口1,381.21億美元，保持年增1.3％，東協仍是大陸第一大貿易夥伴，占外貿總值的15.4%。

不過，大陸對歐盟、美國、日本、韓國及台灣進出口總額都出現明顯衰退，分別為1,233.59億美元、1,018.47億美元、499.95億美元、483.39億美元及374.93億美元，分別年減10％、17.4％、12.8％、16.3％及27. 9％。

其中對台灣進出口衰退最明顯，高達27.9％。分析指出，中國大陸今年1-2月在半導體進口暴跌26.5％，表明用於製造此類零組件的消費電子產品出口市場萎縮，也是台灣出口大陸大幅衰退近三成的主因。

東方金誠首席宏觀分析師王青對澎湃新聞表示，年初海外經濟下行，儘管美、歐衰退預期略有波動，但是整體走弱趨勢不變，外需不足對中國出口的影響較大，是2023年1-2月出口延續衰退的主要原因。

恆生銀行中國首席經濟學家王丹對路透表示，以美元計算，進口降幅大於出口，表明國內外市場需求疲軟。

經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰則表示，該數據是全球商品需求惡化的結果，因為出口下降不僅發生在中國，而且發生在其他主要亞洲出口國，如韓國和越南。

展望3月，英大證券研究所所長鄭後成對第一財經表示，在美國利率持續位於高位，乃至美歐央行繼續升息的背景下，預計摩根大通全球製造業PMI難以大幅上行，這就意味著3月大陸出口增速依舊面臨來自量與價兩個方面的壓力，大概會在1-2月的基礎上持續下探。

美國

延伸閱讀

大陸將改造金監、科技相關部會 並成立國家數據局

大陸進出口連續4個月收縮 中俄貿易卻激增26％

大陸國務院大改組！強科技、防風險 「緊日子」各部門精減公務員

大陸官方要求盜墓劇「嚴格管理」 劇粉憂心不能播了！

相關新聞

陸國務院增二局 緊抓金融、數據

大陸全國人大會議昨聽取國務院提交審議的「國務院機構改革方案」，內容集中在科技、金融、數據等改革，並將組建「國家金融監督管...

大陸進出口 連四月衰退

大陸海關總署昨（7）日公布今年1-2月進出口數據顯示，按美元計，今年1至2月出口及進口總值分別為5,063億美元及3,8...

人行、金融監管總局／金融雙峰 統一監管避套利

大陸「國務院機構改革方案」出爐，其中最受關注在於國家金融監管總局與科學技術部的組建。此前對於大陸金融機構改革方案，市場便...

大陸進出口連續4個月收縮 中俄貿易卻激增26％

大陸海關總署7日公布最新外貿數據顯示，今年1-2月與俄羅斯的貿易金額較去年同期激增，但與此同時，大陸進出口因西方需求減弱...

繼反壟斷法 陸市場監管總局：正推反不正當競爭法修法

大陸市場監督管理總局局長羅文7日在第14屆全國人大第一次會議第二次全體會後的部長通道上表示，去年已經修改了《反壟斷法》，...

湖北購車補貼41萬元 新能源降價潮開始「卷」向燃油車

湖北省聯合了多家車企推出購車補貼，最開始是「東風系」的品牌，包括東風本田、東風日產、東風雪鐵龍等，補貼額度很大。例如東風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦