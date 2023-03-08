3月CRPI微升 零售業小陽春

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國商業聯合會6日發布的3月份中國零售業景氣指數（CRPI）顯示，3月中國大陸零售業景氣指數為50.6%，較上月微升0.3個百分點。

中新社報導，3月，大陸零售業景氣指數運行情況中，分行業看，商品經營類指數為50.6%，較上月微升0.3個百分點；租賃經營類指數為51.8%，較上月微降0.6個百分點；電商經營類指數為49.9%，較上月小幅上升1.4個百分點。 　　

其中，商品經營類景氣分指數季節性回升。銷售額指數為52.8%，較上月小升2.5個百分點，不僅體現了商品零售季節性規律，也表明企業經營信心進一步增強。 　　

在電商經營類CRPI中，3月除構成電商經營類CRPI的1個正向分指數和1個反向指數處於臨界點以下外，其他正向分指數均位於臨界點上方。繼上月電商業務在線總商品數分指數回歸臨界點以上後，電商業務實物總銷售額分指數本月也回升至臨界點以上。 　　

當月電商業務實物總銷售額指數為50.9%，較上月繼續小幅上升1.7個百分點，重回榮枯線以上，表明電商經營類企業銷售預期持續向好。 　　

中國商業聯合會分析指出，受大陸兩會促消費政策預期影響，加上春節後小淡季退出，加之當前大陸疫情防控已進入乙類乙管常態化防控階段，消費逐漸恢復常態，零售企業積極佈局一年規劃，採購新品，策劃促銷，迎接2023年的小陽春。

指數 電商 疫情

延伸閱讀

不再單打獨鬥！台灣30年居家老品牌打群架　開OMO新店

出貨遞延加生產減少 八貫2月營收呈雙減、3月將明顯回升

緯謙結盟美國獨角獸公司 助企業以數據力搶占商機

春季戀情盛開！3月星座愛情運勢TOP3 射手「這天後」有人會接近你

相關新聞

陸國務院增二局 緊抓金融、數據

大陸全國人大會議昨聽取國務院提交審議的「國務院機構改革方案」，內容集中在科技、金融、數據等改革，並將組建「國家金融監督管...

大陸進出口 連四月衰退

大陸海關總署昨（7）日公布今年1-2月進出口數據顯示，按美元計，今年1至2月出口及進口總值分別為5,063億美元及3,8...

陸大學畢業生破千萬 穩就業大挑戰

2023年大陸政府工作報告中，城鎮新增就業預期目標從去年的1100萬人以上，上調為1200萬人左右。在經濟仍面臨不確定性...

對台進出口暴跌 陸外貿連4月衰退

大陸海關總署昨公布今年一至二月進出口數據顯示，按美元計，一至二月出口及進口總值分別為五○六三億美元及三八九四點二億美元，...

電商物流 業務量回升

中國物流與採購聯合會6日發布數據顯示，2月中國電商物流指數為107.2點，比上月提高2.6個點。隨著穩經濟政策措施效應進...

3月CRPI微升 零售業小陽春

中國商業聯合會6日發布的3月份中國零售業景氣指數（CRPI）顯示，3月中國大陸零售業景氣指數為50.6%，較上月微升0....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦