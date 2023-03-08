3月CRPI微升 零售業小陽春

中國商業聯合會6日發布的3月份中國零售業景氣指數（CRPI）顯示，3月中國大陸零售業景氣指數為50.6%，較上月微升0.3個百分點。

中新社報導，3月，大陸零售業景氣指數運行情況中，分行業看，商品經營類指數為50.6%，較上月微升0.3個百分點；租賃經營類指數為51.8%，較上月微降0.6個百分點；電商經營類指數為49.9%，較上月小幅上升1.4個百分點。

其中，商品經營類景氣分指數季節性回升。銷售額指數為52.8%，較上月小升2.5個百分點，不僅體現了商品零售季節性規律，也表明企業經營信心進一步增強。

在電商經營類CRPI中，3月除構成電商經營類CRPI的1個正向分指數和1個反向指數處於臨界點以下外，其他正向分指數均位於臨界點上方。繼上月電商業務在線總商品數分指數回歸臨界點以上後，電商業務實物總銷售額分指數本月也回升至臨界點以上。

當月電商業務實物總銷售額指數為50.9%，較上月繼續小幅上升1.7個百分點，重回榮枯線以上，表明電商經營類企業銷售預期持續向好。

中國商業聯合會分析指出，受大陸兩會促消費政策預期影響，加上春節後小淡季退出，加之當前大陸疫情防控已進入乙類乙管常態化防控階段，消費逐漸恢復常態，零售企業積極佈局一年規劃，採購新品，策劃促銷，迎接2023年的小陽春。