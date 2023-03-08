陸大學畢業生破千萬 穩就業大挑戰

2023年大陸政府工作報告中，城鎮新增就業預期目標從去年的1100萬人以上，上調為1200萬人左右。在經濟仍面臨不確定性之際，大陸如何實現這一目標？

中新社報導，從正在召開的大陸全國兩會觀之，今年大陸穩就業或將從三個方面著手。

在今年大陸大學畢業生將達1158萬人、創近年新高背景下，官方對畢業生就業問題更加重視。政府工作報告明確提及，把促進青年特別是大學畢業生就業工作，擺在更加突出的位置。

根據近期官方透露的訊息，發展數位經濟料將成為今年大陸促進畢業生就業的一大著力點。大陸發改委副主任李春臨6日稱，將大力發展數位經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業方面發揮更大作用，鼓勵青年群體依托平台自主創業和靈活就業等。

大陸全國人大代表、全國普通高校畢業生就業創業指導委員會副主任委員楊曉慧認為，數位經濟在帶動大學生就業創業上有很大空間，社會各界要共同發力，實現數位經濟促進創新創業與產業機構升級有機結合，激發大學生的活力和創造力。

大陸全國人大代表、58同城首席執行官（CEO）姚勁波建議，可通過免稅、補貼等方式，鼓勵和扶持數位經濟、網路直播等適合大學畢業生的新興行業企業，激發就業市場活力。

近年來，隨著數位經濟、平台經濟興起，快遞員、外賣騎手、網約車司機、新媒體主播等新職業從業者越來越多。大陸全國兩會期間，多位代表委員建議為新就業形態勞動者提供更充分保障，使新職業真正成為就業蓄水池。

大陸全國政協委員、京東雲事業部總裁曹鵬直言，當前新就業形態群體用工關係界定尚不清晰，引發勞資糾紛、社保繳納不及時等一系列問題。他建議，應完善新就業形態發展的政策體系，研究制定新就業形態勞動者公積金靈活發放制度。

對此，大陸官方已準備採取行動。大陸人力資源和社會保障部部長王曉萍日前表示，將支持零工市場建設，落實新就業形態勞動者權益保障政策。

解決就業問題除了立，鼓勵新業態發展以外，還需要破，打破由年齡、性別、婚育情況等構成的一道道玻璃門，使勞動力市場更公平。

大陸全國政協委員、中華全國總工會辦公廳主任呂國泉指出，35歲仿佛是一扇玻璃門，使一些人面臨求職難、流動難、晉升難、再就業難。

他建議，應對各年齡段勞動者給予平等就業保護，要求用人單位不得將年齡作為招聘、晉升或辭退的紅線。