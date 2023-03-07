湖北購車補貼41萬元 新能源降價潮開始「卷」向燃油車

湖北省聯合了多家車企推出購車補貼，最開始是「東風系」的品牌，包括東風本田、東風日產、東風雪鐵龍等，補貼額度很大。例如東風雪鐵龍C6，政府加企業綜合補貼高達9萬元（新台幣41萬元），消息甚至一度沖上熱搜。

其他「非東風嫡系」的車企也加入到補貼行列，不過補貼幅度整體要略低一些。

每日經濟新聞報導，在新能源車消費激勵政策頻出的背景下，加上特斯拉在年初開啟的降價潮令燃油車面臨的競爭日益激烈。從此次湖北省補貼車型來看，力度較大的多為燃油車，也有觀點認為，這和目前燃油車庫存壓力較大有一定關係。

武漢一家東風雪鐵龍4S店銷售人員指出，此次補貼只針對湖北省內，還要上湖北的牌照才行。補貼也是限時的，僅限3月。但像東風雪鐵龍C6這麼優惠力度大的車型，店已經沒有車了。「現在只能付訂金，我去幫你聯繫車，需要付全款，按照廠家指導價來付，不接受貸款，上好牌照後再把人民幣9萬元補貼返給你。」

此次補貼降價也包括法系車，日系車也同樣降價不少。業內人士認為，大幅降價在利好消費者的同時，對企業銷量也有助攻，尤其是對湖北本土車企的東風系各大品牌，更是大有助益。

數據顯示，2022年東風集團乘用車總體銷量215萬輛，年減4.4%。2023年，東風集團將乘用車銷量目標定為263萬輛，相比2022年銷量增長約22%，在存量競爭時代，這一目標將給東風集團帶來不小的挑戰。而打響「價格戰」，有望在短期內給東風系乘用車帶來可觀的增量。

乘聯會秘書長崔東樹分析，湖北這輪政府和企業的大額補貼是扭轉汽車銷量低迷的強力舉措，對市場造成極大的消費選擇變化，但其他地方不一定有這個財力。

除了湖北省，吉林作為汽車大省也公布了類似政策以促進本地車企發展，補貼範圍涵蓋中國一汽旗下全部自主、合資品牌乘用車和輕型貨車，補貼總額達人民幣1.5億元，單車補貼金額最高可達人民幣3.7萬元。