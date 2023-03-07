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大陸機構改革 重新組建科技部

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸國務院機構改革，重點包括重新組建科學技術部、在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監會，中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構等。圖/取自中國金融網
大陸國務院機構改革，重點包括重新組建科學技術部、在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監會，中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構等。圖/取自中國金融網

大陸十四屆全國人大7日下午舉行第二次全體會議，國務委員兼國務院秘書長肖捷關於國務院機構改革方案說明，方案重點包括重新組建科學技術部（科技部）、在中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）基礎上組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監會，中國證券監督管理委員會（證監會）調整為國務院直屬機構等。

據國際金融報報導，國務院機構改革方案重新組建科技部，將科技部的組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步職責劃入農業農村部。將科技部的組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策職責分別劃入國家發展和改革委員會、生態環境部、國家衛生健康委員會等部門。

同時將科技部的組織擬訂高新技術發展及產業化規劃和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技仲介組織發展等職責劃入工業和資訊化部（工信部）。將科技部的負責引進國外智力工作職責劃入人力資源和社會保障部，在人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。

同時，根據改革方案的議案，組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局在銀保監會基礎上組建，將中國人民銀行（大陸央行）對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，證監會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

根據改革方案的議案，證監會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構。強化資本市場監管職責，劃入國家發展和改革委員會的企業債券發行審核職責，由證監會會統一負責公司（企業）債券發行審核工作。

根據改革方案的議案，統籌推進中國人民銀行分支機構改革。撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行直屬營業管理部和省會城市中心支行，在31個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、大連、寧波、青島、廈門設立計畫單列市分行。中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。

不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對邊境或外貿結售匯業務量大的地區，可根據工作需要，採取中國人民銀行地（市）中心支行派出機構方式履行相關管理服務職能。

本次改革後，除國務院辦公廳外，國務院轄下組成部門仍為26個。

中國人民銀行 國務院

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