陸住建部：市場預期正恢復 對房地產回穩充滿信心

全球關注大陸房地產恢復狀況，對此，大陸住建部部長倪虹7日在第14屆全國人大一次會議第二次全體大會的部長通道上表示，從市場供需、市場預期與政策落實角度來看，對房地產回穩充滿信心；此外，他也提到城市更新上要推進老舊社區改造，同時加裝充電樁等環境更新。

倪虹指出，疫情防控政策優化調整對房地產供需產生積極影響：從供給方面來看，施工人員、施工材料都可以順利進場，很多住房項目復工率都大大提高；從需求方面來看，現在各房地產項目的售樓處看房量也在大幅提升，成交量也明顯改善。

此外，他認為市場主體信心正在恢復。他指出今年1、2月，全國商品房銷售結束13個月的負增長，雖然70個大中城市的房價有漲有跌，但總體來看價格平穩。同時，保交樓的工作也在扎實推進，切實保障購房人的合法權益，房企合理性融資也得到了改善。

倪虹說，相關政策，如對於首套住房大力支持、對於二套住房合理支持的政策已經出台；不讓投機炒房者重新入市、原則上不支持三套以上購房的要求也在落實，都成為房地產回穩的因素。

至於房企風險問題，倪虹表示以「精準拆彈」化解：對優質房企一視同仁，支持優質國有房企和優質的民營房企，改善其資產負債狀況，滿足他們合理的融資需求；同時要抓出問題房企，一方面幫助他們自救，另外一方面嚴格依法依規處置。

倪虹指出，大陸房地產有個「456」（就是房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%都在住房上）概括。因此要穩住房地產，必須精準施策，一城一策。大力支持剛性和改善性的住房需求，提振信心，促進房地產市場平穩健康發展。重點解決好青年人新市民的住房困難問題。

另一方面，倪虹也提到要推進城市數位化基礎設施建設，讓5G、物聯網等現代訊息技術，進家庭、進樓宇、進社區，共同建設數位家庭、智慧城市等。