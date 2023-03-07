陸2月外匯存底結束四連升 月減513億美元降至3.13兆美元

中國人民銀行（大陸央行）7日公布2月底外匯存底為3兆1,331.5億美元，較1月底3兆1,844.6億美元下降513億美元，降幅為1.61％，結束此前連續4個月增長態勢。

官方儲備資產中黃金儲備1,202億美元，以盎斯計，2月底黃金儲備6,595萬盎司，較上月增加80萬盎司，為連續第4個月增加。

大陸外匯管理局表示，2月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模下降。

大陸外匯管理局表示，中國大陸著力推動經濟穩步回升、促進高質量發展，經濟有巨大潛力和發展動力，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。