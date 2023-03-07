快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸2月外匯存底結束四連升 月減513億美元降至3.13兆美元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）7日公布2月底外匯存底為3兆1,331.5億美元，較1月底3兆1,844.6億美元下降513億美元，降幅為1.61％，結束此前連續4個月增長態勢。(新華社)
中國人民銀行（大陸央行）7日公布2月底外匯存底為3兆1,331.5億美元，較1月底3兆1,844.6億美元下降513億美元，降幅為1.61％，結束此前連續4個月增長態勢。(新華社)

中國人民銀行（大陸央行）7日公布2月底外匯存底為3兆1,331.5億美元，較1月底3兆1,844.6億美元下降513億美元，降幅為1.61％，結束此前連續4個月增長態勢。

官方儲備資產中黃金儲備1,202億美元，以盎斯計，2月底黃金儲備6,595萬盎司，較上月增加80萬盎司，為連續第4個月增加。

大陸外匯管理局表示，2月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模下降。

大陸外匯管理局表示，中國大陸著力推動經濟穩步回升、促進高質量發展，經濟有巨大潛力和發展動力，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

外匯 資產

延伸閱讀

威宏2月營收同期新高 看好轉單效應布局東南亞

海悅2月營收2.02億元 年減40.10％、月增48.45％

出貨遞延加生產減少 八貫2月營收呈雙減、3月將明顯回升

今日台股持續走強 法人：持續關注2月公布營收表現不錯族群

相關新聞

大陸國務院大改組！強科技、防風險 「緊日子」各部門精簡公務員

大陸「全國兩會」推動黨政機構改革。據7日發布提請人大審議的《國務院機構改革方案》，大陸將重組科技部，組建國家金融監督管理...

汽車市場慘淡…湖北祭補貼「等於6折」搶購一空 這檔奔漲停

中國汽車市場今年開局不利，前2月銷售慘淡，多地為刺激汽車消費紛紛出招。其中，湖北省聯合當地央企東風汽車祭出高額補貼，還有...

陸住建部：市場預期正恢復 對房地產回穩充滿信心

全球關注大陸房地產恢復狀況，對此，大陸住建部部長倪虹7日在第14屆全國人大一次會議第二次全體大會的部長通道上表示，從市場...

陸2月外匯存底結束四連升 月減513億美元降至3.13兆美元

中國人民銀行（大陸央行）7日公布2月底外匯存底為3兆1,331.5億美元，較1月底3兆1,844.6億美元下降513億美...

打造「數位中國」 陸擬組建「國家數據局」

為推進數位中國目標，大陸將組建新機構統籌管理數位經濟業務。據國務院在7日公布關於提請審議「國務院機構改革方案」的議案上，...

不再保留銀保監會！陸組建金融監督管理總局統籌管理

大陸第14屆全國人大一次會議在7日舉辦二次全體會議，會上由大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷對本屆會議重頭戲「國務院機構改革...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦