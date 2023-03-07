大陸國務院大改組！強科技、防風險 「緊日子」各部門精簡公務員

大陸「全國兩會」推動黨政機構改革。據7日發布提請人大審議的《國務院機構改革方案》，大陸將重組科技部，組建國家金融監督管理總局、數據局，推進人行分支機構改革，在農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子，並將證監會和國家知識產權局、信訪局調整為國務院直屬機構等，以加強科學技術發展，進一步防範風險，另計劃按5%的比例，精簡「中央國家機關」人員編制。

中共二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》，大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷，7日在第十四屆全國人民代表大會第一次會議上，說明提請人大審議的《國務院機構改革方案》。

他指出，改革重點在加強科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興、知識產權、老齡工作等重點領域的機構職責優化和調整，轉變政府職能，加快建設法治政府。

根據方案，對於各機構的組建、調整，是要強化和堅決維護中共中央對該領域的集中統一領導，同時，也對各機構職責細分、內部單位歸屬進行梳理，例如在重組科技部的同時，將農業科技相關職責劃入農業農村部。

方案指出，面對國際科技競爭和外部遏制打壓的嚴峻形勢，為更好統籌科技力量在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水平科技自立自強，大陸將重新重新組建科學技術部，組建中央科技委員會，其辦事機構職責由重組後的科技部整體承擔。

金融方面，大陸將組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監會，將證監會調整為國務院直屬機構，推進中國人民銀行（大陸央行）分支機構改革等，以解決「金融領域長期存在的突出矛盾和問題」，加強風險管理和防範處置，並將深化地方金融監管體制改革，壓實監管主體責任，完善大陸國有金融資本管理體制、加強金融管理部門工作人員統一規範管理等。

因應數位經濟發展，在近年強監管，嚴防數據違規出海的背景下，大陸還將組建國家數據局，加強對數據的管理、開發、利用，推進數位基礎設施布局；另，優化農業農村部職責，統籌以鄉村振興為重心的「三農」工作，將國家鄉村振興局職責劃入農業農村部，並因應高齡化，完善高齡工作體制，將相關職責劃入民政部。

方案還指出，為完善知識產權管理體制，和「加強和改進人民信訪工作，更好維護人民根本利益」，將國家知識產權局、國家信訪局調整為國務院直屬機構。

在大陸經濟成長放緩，政府工作報告多次提出「緊日子」概念下，方案還稱，大陸中央國家機關各部門人員編制，統一按照5%的比例進行精減，收回編制主要用於加強重點領域和重要工作。對於精減後少數部門超編問題，給予5年過渡期逐步消化。

肖捷說，調整後，除國務院辦公廳外，大陸國務院設置組成部門仍為26個。據規定，科技部、農業農村部等部門的調整和設置，請大會（指人大）審議。國家市監總局、國家金融監督管理總局、證監會、信訪局、知識產權局、數據局、鄉村振興局等國務院組成部門以外的國務院所屬機構的調整和設置，將由新組成的國務院審查批准。