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打造「數位中國」 陸擬組建「國家數據局」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方將組建國家數據局統籌管理數據制度、資源的規劃與建設。圖為第三屆數位中國建設峰會14日在福州閉幕。（新華社）
大陸官方將組建國家數據局統籌管理數據制度、資源的規劃與建設。圖為第三屆數位中國建設峰會14日在福州閉幕。（新華社）

為推進數位中國目標，大陸將組建新機構統籌管理數位經濟業務。據國務院在7日公布關於提請審議「國務院機構改革方案」的議案上，提出組建國家數據局統籌數據資源整合共享和開發利用等業務。由此可見大陸官方對於數位經濟高度重視。

議案指出，國家數據局將由發改委管理，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等。

而國家數據局將承接原本由其他單位負責的業務：比如從中央網信辦承接研究擬訂數位中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理訊息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要訊息資源開發利用與共享、推動訊息資源跨行業跨部門互聯互通等職責。

同時，從大陸發改委手上承接統籌推進數位經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施布局建設等職責。

大陸官方近幾年強調數位中國建設。比如近期推出《數位中國建設整體布局規劃》，提出到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數位中國建設取得重要進展；到2035年，數位化發展水平進入世界前列。

國務院

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