陸經濟重啟比預期快 瑞銀上調今年GDP增長5.4％

大陸全國兩會將今（2023）年國內生產總值（GDP）增長目標定在5%左右，瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤7日在兩會專題媒體會議上表示，市場普遍預估2023年中國大陸GDP增長5％至6％，官方目標5％屬務實水準，瑞銀最新將今年中國大陸GDP預測從4.9％上調至5.4％，以反映近期數據顯示出中國經濟重啟速度較預期還快。

汪濤指出，近期中國經濟重啟的進程快於此前預期，市場所擔心的「第二輪」新冠疫情並未兌現，迄今為止疫情感染達峰對供給側和生產端的擾動較為有限。近期30個大中城市房地產銷售已反彈至接近2019年農曆同期水準，表明房地產銷售觸底反彈可能早於此前預期。

汪濤預期，中國大陸房地產市場今年將企穩反彈，隨去年一系列支持政策推出後，最快春季可見反彈，帶動整體經濟於第二季增長至高位，按年增長有機會達到7.5％至8％，但第三季及第四季則增長放緩，2022年低基期影響或延續至明年。

同時，海外經濟增長較瑞銀此前預期更有韌性，大陸國內政策支持也有可能會進一步加碼。2023年初的CPI通膨遠低於此前預期，瑞銀仍預計未來幾個月經濟重啟將推動多項服務業價格上漲，但將2023年全年CPI預測從此前的3％下調至2.5％。

財政及貨幣政策方面，汪濤認為，中國大陸將透過擴大專項債和基建投資支持經濟，賣地收入難以明顯增長，地方政府或需變賣資產解決財政壓力。她認為，2023年財政擴張的重心將從減稅降費轉移到支持基建投資和擴大消費，兩者均能產生更高的財政乘數。

不過，考慮到相關主體的財務狀況，今年來自地方融資平台、以及民企和國企的基建投資資金增長可能比較乏力。因此，瑞銀的基準預測是2023年基建投資資金增長可能由2022年的11.5％放緩至6％。不過，政策性銀行和商業銀行仍有加大對基建投資支持力度的空間。

為減輕居民房貸壓力，瑞銀預期中國人民銀行（大陸央行）將下調貸款基礎利率（LPR）約10基點，以及降準50基點。在美元下半年走弱下，人民幣匯率年底料可升至6.8水準，較現有6.94水準為強。

在大陸股市方面，瑞銀證券中國策略分析師孟磊則看好今年A股的盈利增長將回升至15％，同時全球投資者仍低配中國股市，預計今年北向資金將淨流入人民幣3,000億元。中期而言，看好消費、互聯網、運輸和材料等行業板塊將受益。

對於兩會是否會為A股帶來短期行情？孟磊表示，對於A股「春季躁動」仍較樂觀，總結過去十年A股在兩會前、召開期間以及兩會後表現，大多「先漲、後平、再漲」趨勢，尤其今年兩會上對數位經濟、國企改革、擴大消費等議題討論不少，這些預期受惠政策推動的板塊，在兩會後走勢特別值得期待。