聽新聞
test
0:00 / 0:00

新能源車潮改 城市獨特風景線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5日，廣西柳州市五菱新能源柳州潮創中心（潮創中心）外廣場上展示的十餘輛新能源汽車，因配色大膽、車身圖案個性十足，吸引民眾駐足，樓宇間的空地如同潮改車展現場。

中新社報導，潮創中心門店內，試駕的顧客絡繹不絕，潮改顧問帶著改裝案例合集為車主答疑解惑。地下一層的車間裡，數名技術人員在為新能源汽車貼膜、加裝設備等。該中心於2021年建成，為具有潮改需求的消費者提供一站式服務。 　　

「潮改是汽車輕改裝與時尚潮流交融的產物。車主通過外觀改造、內飾升級，實現對汽車高顔值和優質駕駛體驗的追求。」潮創中心營銷經理徐翔宇從事汽車行業十餘年，他說，隨著新能源汽車銷量上漲，汽車輕改裝通過互聯網得到普及，新能源汽車潮改市場也在升溫。

90後逐漸成為消費主力軍。他們追求個性化表達，熱衷將汽車改裝成果分享到互聯網平台，新能源汽車潮改風靡車友圈。車主們為新能源汽車注入時尚單品的屬性，這也讓車企看到汽車消費市場的新亮點。

柳州市是大陸新能源汽車之都。《中國新能源汽車城柳州範本大數據報告》顯示，柳州累計乘用車電動化率達31.6%，居大陸各城市之首。在該市，眾多新能源汽車車主通過輕改裝將愛車打造成個人名片，成為城市道路上的獨特風景線。

車主 車潮

延伸閱讀

開車前先行大禮？電動車人臉認證需「下跪磕頭」大陸車廠致歉

閩GDP破5兆 4支柱產業穩大盤

47名富豪退出大陸全國兩會 大批網路巨頭告別政治舞台

兩會首場委員通道 吉利李書福：陸新能源汽車會越來越好

相關新聞

經濟復甦難 習近平喊話「民企當自己人」

大陸國家主席習近平自掌權以來，外界時有質疑大陸經濟走向「國進民退」的聲音，習近平昨參加大陸「全國政協會議民建、工商聯界別...

陸拚經濟 優先恢復、擴大消費

大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中提出，著力擴大大陸國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入...

旅遊市場回春 賞花遊預訂量暴增

春日回暖，隨著「賞花遊」成為民眾踏春首選，中國大陸旅遊市場近期也如春花綻放加快復甦。

新疆兵團產量豐 農村振興「地」氣足

近年來，新疆生產建設兵團聚焦推進鄉村振興，推動藏糧於地、藏糧於技，實施最嚴格耕地保護制度，持續加強高標準農田建設，助推糧...

陸糧食產量目標 今年續保1.3兆斤

5日提請全國人代會審議的大陸政府工作報告明確，2023年糧食產量保持在1.3兆斤以上。這是繼2021年政府工作報告首次提...

小米電動車明年量產

小米電動汽車進度受到各界關注，小米董事長、人大代表雷軍在北京團全體會上表示，小米造車在眾多領導高度關心和高度支持下，進度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦