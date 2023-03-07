新能源車潮改 城市獨特風景線

5日，廣西柳州市五菱新能源柳州潮創中心（潮創中心）外廣場上展示的十餘輛新能源汽車，因配色大膽、車身圖案個性十足，吸引民眾駐足，樓宇間的空地如同潮改車展現場。

中新社報導，潮創中心門店內，試駕的顧客絡繹不絕，潮改顧問帶著改裝案例合集為車主答疑解惑。地下一層的車間裡，數名技術人員在為新能源汽車貼膜、加裝設備等。該中心於2021年建成，為具有潮改需求的消費者提供一站式服務。

「潮改是汽車輕改裝與時尚潮流交融的產物。車主通過外觀改造、內飾升級，實現對汽車高顔值和優質駕駛體驗的追求。」潮創中心營銷經理徐翔宇從事汽車行業十餘年，他說，隨著新能源汽車銷量上漲，汽車輕改裝通過互聯網得到普及，新能源汽車潮改市場也在升溫。

90後逐漸成為消費主力軍。他們追求個性化表達，熱衷將汽車改裝成果分享到互聯網平台，新能源汽車潮改風靡車友圈。車主們為新能源汽車注入時尚單品的屬性，這也讓車企看到汽車消費市場的新亮點。

柳州市是大陸新能源汽車之都。《中國新能源汽車城柳州範本大數據報告》顯示，柳州累計乘用車電動化率達31.6%，居大陸各城市之首。在該市，眾多新能源汽車車主通過輕改裝將愛車打造成個人名片，成為城市道路上的獨特風景線。