新疆兵團產量豐 農村振興「地」氣足

近年來，新疆生產建設兵團聚焦推進鄉村振興，推動藏糧於地、藏糧於技，實施最嚴格耕地保護制度，持續加強高標準農田建設，助推糧食安全保障能力、作物產量和民眾收入全面提升，讓鄉村振興「地氣」十足。

中新社報導，時下，新疆兵團第三師圖木舒克市今年52萬餘畝高標準農田建設已全面啟動。建設按照田塊整治、高效節水、地力培肥順序分步實施，配套高效節水、田間道路、防護林網、防滲渠道等設施，達到農電配套、宜機作業、土壤肥沃、生態友好、抗災能力強的整體效果。

「我們將全力抓好基本農田建設，提高耕地質量，推動種植業向集約化、標準化、農機化發展，提昇土地產出能力，帶領民眾增收致富。」第三師圖木舒克市農業農村局局長蔣文生表示。

根據新疆兵團農業農村局消息，2022年，高標準農田佔比達59.1%，助推糧食產能穩步提升。數據顯示，2022年，新疆兵團糧食播種面積達511.95萬畝、比上年增長13.7%，創1994年以來新高；糧食總產量達315.35萬噸、增長12.3%，連續三年實現增產，總產增量佔大陸全國增量近十分之一；糧食作物單產達616公斤，居大陸第一，單產比大陸全國高出229公斤。

得益於高標準農田建設，2022年，新疆兵團在棉花播種面積略降的情況下，棉花總產創歷史新高、單產創近十年來新高。其中，播種棉花1275.88萬畝、同比減少29.3萬畝，佔大陸全國播種面積的28.4%；棉花總產215.4萬噸、增長3.4%，佔大陸全國總產的36%；棉花單產168.8公斤、增長5.8%，是大陸全國平均單產的1.27倍。