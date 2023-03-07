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陸今年GDP目標增5% 專家：三重考量

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5日公布的大陸政府工作報告將2023年大陸國內生產總值增長目標定為5%左右。專家認為，這一安排既有必要、也可執行，折射出三重考量。

中新社報導，其一，穩定發展預期。當前大陸需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。科學合理的預期增長目標相當於一根指揮棒，有利為各領域發展提振信心、凝聚共識。

「讓預期轉強的根本出路是扭轉經濟增速持續下降趨勢」，中國社科院學部委員余永定直言，如果經濟持續減速，悲觀預期將進一步自我強化，對供給和需求造成更大衝擊。

受多重超預期因素衝擊，去年中國經濟增長3%。今年增速預期目標在此基礎上明顯抬高，與「推動經濟運行整體好轉」大方向相符。

其二，滿足多元需要。補上民生弱點、鞏固脫貧攻堅、紓困小微企業.....作為一個大國，中國大陸發展中的各項目標都需要財力物力保障。經濟沒有量的合理增長，就無法兼顧多元發展需要，風險隱患也會出現。

改善民生歷來是大陸經濟增長的立足點，今年政府工作報告提出的民生任務依然不輕。城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入增長與經濟增長基本同步......這些關乎民眾切身利益的發展目標一如既往保持高標準。

其三，可行性有保障。隨著疫情防控取得重大決定性勝利，今年以來大陸經濟活動正快速恢復正常。作為重要的經濟運行先行指標，2月份中國製造業採購經理指數（PMI）大幅回升至52.6%的較高景氣區間。 　　感知到開年一系列積極跡象，近期全球知名機構也紛紛看多中國經濟。

在此背景下，中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年大陸實現5%左右經濟增長目標可能性較大。一是疫情防控政策優化調整有利於經濟恢復；二是存量政策和增量政策將叠加發力；三是去年同期基數較低。

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