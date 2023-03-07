陸拚經濟 優先恢復、擴大消費

大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中提出，著力擴大大陸國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入。

中新社報導，當前，大陸經濟已顯示出良好復甦勢頭。在此背景下，繼中央經濟工作會議後，政府工作報告再提著力擴大國內需求有何深意？又該怎麼做？

大陸國務院參事室特約研究員、國家統計局原總經濟師姚景源表示，一方面，拉動大陸經濟的三駕馬車（出口、投資、消費）中，消費起著基礎性作用；另一方面，大陸經濟最大比較優勢，就是有一個超大規模的內需消費市場。

「受疫情因素影響，2022年中國最終消費支出對經濟增長的貢獻率有所下降。今年政府工作報告提出把恢復和擴大消費擺在優先位置，顯示出了消費對經濟社會發展的重要作用。」姚景源說。

大陸全國人大代表、清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，當前，大陸擴內需的關鍵在於提振消費，而提振消費亟需解決的關鍵問題在於讓老百姓有錢花、敢花錢、有地方花。要想有效打通消費堵點，短期要增加居民收入，中長期要在著眼提高民生保障的同時，加大新型和高質量服務消費供給，擴展消費空間。

具體而言，一是拉動居民收入增長，讓居民有錢花。田軒表示，僅以優惠促銷等手段刺激消費，消費總量本身不會憑空增加，甚至會加大供求波動。短期來看，拉動消費關鍵還是要增加居民收入。增加居民收入必須以穩定和擴大就業為基本點，扎實做好大學畢業生就業工作。

二是做實民生保障，讓居民敢花錢。田軒表示，只有更加注重保障和改善民生，才能提升民眾的消費意願和能力，釋放內需潛力，進一步激發消費和投資活力。要針對性地緩解民生領域，包括教育、住房、養老、醫療對於民眾的壓力，確保民生支出。

三是擴大新型服務消費供給，擴展消費空間，讓居民兜裡的錢有地方花。新型消費對保障民生、釋放消費潛力、穩定就業和穩定經濟增長有著重要作用，是塑造擴大內需新空間、提升內需動力韌性必不可少的動能。

姚景源認為，首要工作是做好政府工作報告裡提到的三個穩字。一是穩增長，政府工作報告提出今年大陸國內生產總值增長5%左右，只有穩住經濟增長，企業才有利潤，居民才有收入。二是穩就業，就業是民生之本，穩就業是今年擴大消費的重要舉措。三是穩物價，物價關係基本民生，保障物價平穩運行，對促進消費意義重大。