近5月新高 大陸2月大宗商品指數102.8%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，2月份中國大宗商品指數（CBMI）為102.8%，為近五個月以來最高點，較上月回升2.4個百分點，表明大陸國內大宗商品市場運行形勢開始回暖，行業經營狀況有所好轉。

中新社報導，各分項指數中，供應指數和銷售指數均止跌回升。2月份，大宗商品供應指數較上月回升3.8個百分點，至103.4%，升至2021年3月份以來的最高，顯示隨著商品價格的回升，企業利潤得到修復，生產積極性高漲。

2月份，大宗商品銷售指數回升至102.7%，指數反彈至近五個月以來的最高點，表明2月份隨著疫情影響基本消退，春節過後社會面流動性全面恢復，市場需求正在修復，商品銷售局面活躍，企業訂單組織逐步順暢。

2月份，大宗商品庫存指數為102.2%，較上月回落1.2個百分點，顯示隨著需求端修復性反彈，大陸國內大宗商品市場庫存增速有所減緩，商品庫存壓力出現緩解。不過，整體來看，大陸國內大宗商品市場庫存量已連續四個月呈現上升態勢，商品去庫存的難度較大。

指數 庫存

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