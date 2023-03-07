旅遊市場回春 賞花遊預訂量暴增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
賞花經濟催中國大陸旅遊市場加速回春。圖為在四川省崇州市道明鎮，遊客在油菜花田中觀光。（新華社）
賞花經濟催中國大陸旅遊市場加速回春。圖為在四川省崇州市道明鎮，遊客在油菜花田中觀光。（新華社）

春日回暖，隨著「賞花遊」成為民眾踏春首選，中國大陸旅遊市場近期也如春花綻放加快復甦。

中新社報導，「從春節開始，能明顯感覺到旅遊業復甦的步伐加快。」從事旅遊業近十年的楊博說，近期氣溫回升，周末出行人數變多，旅遊市場有望快速回暖。

楊博所在的旅行社今年推出賞花類旅遊線路三十餘條，還圍繞陝西周邊的森林公園、古城等資源，制定了親子研學、植樹節等旅遊產品。「今年至今我們已經接待15萬人次，部分線路客流量已超過2019年同期水平。」

江西吉安高山油菜花海綻放、福建三明千畝櫻花園成粉色花海、廣西北海繁花開帶火鄉村旅遊……除陝西外，四川公布六大賞花遊精品線路，雲南賞花專列已開行數日，湖南長沙望月公園設櫻花攝影展、漢服巡遊等活動……賞花地圖遍布各地。

在多個旅遊平台上查詢可發現，賞花攻略、春季好去處等關鍵詞在熱搜排行中居高不下，自然景區類景點的搜索量隨之飆升。 　　

攜程數據顯示，2月至3月賞花類度假產品預訂量同比暴增880%，資源豐富的雲南、江蘇、西藏等地成為熱門目的地。截至2月20日，在該平台上預訂2月至3月大陸國內自由行產品的訂單量同比增長446%，跟團遊預訂量同比增長188%。

擁有「最美油菜花海」的陝西漢中，推出12條精品觀花旅遊線路和18個精品觀花點，持續打造最美油菜花海IP。官方表示，對前來觀光的外地車輕微交通違法只糾違不處罰，並倡議市民禮讓遊客，打造優質旅遊服務。

旅遊市場趨暖也對多行業產生積極作用。熱門旅遊城市民宿供不應求，多地民宿新年迎來開門紅。一嗨出行研究院近日發布的租車自駕報告顯示，春節其訂單總量同比去年春節增近40%。還有業內人士表示，目前旅遊產品設計師、導遊等旅遊從業人員缺口大，急需新血。

賞花 菜花 春節

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