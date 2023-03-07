陸推減碳 政策引導綠色發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年大陸政府工作報告在回顧過去五年工作時提到，穩步推進節能降碳，統籌能源安全穩定供應和綠色低碳發展，科學有序推進碳達峰碳中和；在談及今年政府工作時亦提出：完善支持綠色發展的政策，推動重點領域節能降碳。

中新社報導，這是自大陸2020年9月明確提出2030年碳達峰與2060年碳中和目標後，雙碳連續第三年被寫入政府工作報告。作為實現雙碳目標的有效手段之一，大陸接下來如何直面減碳挑戰，走好中國式減碳道路？

大陸全國政協委員、普華永道亞太及中國主席趙柏基認為，大陸應進一步健全符合綠色轉型發展要求的雙碳配套服務體系。譬如，完善碳排放信息強制披露、加快建設統一透明的碳排放管理體系，增強各類市場主體參與碳減排的內生動力。 　　

大陸全國政協委員、德勤中國主席蔣穎建議，要有針對性地為特定地區提供支持和投資，緩解或避免因氣候治理和綠色低碳轉型提速引發地區發展不平衡的問題。她還建議，建立關注公平轉型的轉型金融制度體系，引導金融資本支持綠色低碳轉型。

大陸全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福提出，要擴大大陸全國碳市場參與企業的覆蓋範圍，完善相關政策，有序地分批將重點碳排放行業全部納入大陸全國碳市場，建議爭取在十四五期間納入數據基礎較好的鋼鐵、水泥、有色金屬行業，十五五期間納入所有重點排放行業，同時穩步推進非重點碳排放行業納入碳市場的工作。

碳排放 減碳

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