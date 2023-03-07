陸糧食產量目標 今年續保1.3兆斤

5日提請全國人代會審議的大陸政府工作報告明確，2023年糧食產量保持在1.3兆斤以上。這是繼2021年政府工作報告首次提出糧食產量目標以來，大陸連續第三年在政府工作報告中提出糧食產量目標，布局14億人的飯碗大事。

中新社報導，大陸為何近年來持續提出糧食產量目標？如何實現這一目標？這一目標的提出對世界糧食格局有何意義？

大陸全國政協委員、中國工程院院士、中國農業科學院原副院長萬建民表示，政府工作報告再次明確糧食產量，體現了大陸當局對糧食安全的重視，給糧食產量設定預期目標，一方面可以引導農業工作，另一方面也可以根據糧食消費量，來判斷了解大陸糧食安全的基本情況。

大陸全國政協委員、中國社會科學院農村發展研究所研究員杜志雄表示，近年來，國際環境發生變化，國際農產品價格劇烈波動，供應鏈變得不穩定。從大陸國內看，隨著大陸居民生活水平提升，對糧食和糧食轉化的肉蛋奶需求增加，農產品消費升級，直接糧食消費和間接糧食消費都在上升。在這樣的背景之下，大陸提出產量目標，有助於更好實現糧食安全。

「此外，糧價是萬價之基，確定糧食產量目標，也是向市場傳遞一種積極信號，有助於樹立市場對糧食生產的信心，促進糧價穩定，進而有助於促進中國物價總水平穩定。」杜志雄說。

對於如何端牢飯碗，中共中央農村工作會議和中央一號文件提出，大陸將實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。政府工作報告也再次提出這一行動，這意味著大陸已開始向1.4兆斤產量的新台階邁進。

「作為全球第一人口大國，中國把自身糧食安全問題解決好，就是對全球糧食安全的貢獻。」大陸全國政協委員、河南工程學院校長李利英表示，大陸用全球9%的耕地、6%的淡水資源生產的糧食，養活了近20%的人口。

他說，截至2022年，大陸穀物自給率超過95%，人均佔有糧食遠遠超過國際人均400公斤的平均水平。