小米電動汽車進度受到各界關注，小米董事長、人大代表雷軍在北京團全體會上表示，小米造車在眾多領導高度關心和高度支持下，進度超預期，最近已順利完成冬季測試，預計在明年上半年實現量產。

新京報報導，雷軍在今年2月全球投資者日上曾說，現在自己二分之一的時間精力都在小米汽車上，四分之一的時間在小米手機、IoT以及高端化上。

IT之家報導，小米汽車定位為純電四門轎跑車，電池預計會來自比亞迪旗下的弗迪電池，激光雷達來自禾賽科技。

近年雷軍將注意力放在造車賽道上，從兩會提案便能看出。今年雷軍在兩會的三份提案中有兩份與汽車有關，一份與當前熱議人工智慧有關：推動仿生人形機器人快速發展；構建完善汽車數據安全管理體系；大力發展汽車文化，助力從汽車大國走向汽車強國。

而雷軍在2022兩會期間提出四份建議也多與新能源汽車相關，分別是：建設新能源汽車碳足跡核算體系；加快新能源汽車大功率快充基礎設施建設；進一步加強電子廢舊物循環利用；促進民營企業深入參與公益慈善等。

眾多企業爭相進入新能源汽車賽道之際，外界質疑小米入局可能太遲。對此，雷軍在2月全球投資者日上回應，汽車是百年賽道，只要看好汽車產業，任何時候都不遲，他說：「我們的能力在電子、用戶體驗的運維上，現在的電動汽車都在我們這些點上，我覺得2024年出車剛剛好。」

財報顯示，小米2022年第3季包括汽車在內的創新業務上投資人民幣8.29億元，且汽車研發團隊已經超過1,800 人。此外，小米汽車科技有限公司自成立以來已申請500餘項專利，其中210餘項已獲授權。

小米集團在2021年3月正式宣布造車；小米汽車有限公司於同年9月成立，法定代表人雷軍，註冊資金人民幣100億元；同年11月27日，小米汽車正式落戶北京經濟技術開發區。