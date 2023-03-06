看好陸經濟復甦 瑞銀：上調陸2023年經濟增長率至5.4％

瑞銀集團6日上調了對陸經濟增長的預測至5.4%，並認為大陸經濟復甦將好於預期。

瑞銀經濟學家在6日發布的報告指出，預計2023年大陸國內生產總值（GDP）將增長5.4%，高於此前瑞銀估計的4.9%。經濟學家們表示，大陸經濟復甦進展好於預期，市場供應鏈穩固，房地產市場也在復甦。

瑞銀表示，隨著消費者信心逐漸改善，大陸經濟復甦勢頭可能會持續到2024年，瑞銀將大陸2024年GDP增長預期從4.8%上調至5.2%。

此前瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤曾預測5日召開的全國人大會議上，政府將重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆，並會將經濟增長目標定在5%，從結果來看符合預期。但她指出，新一屆政府在上台之後可能會推出更多具體的政策支持措施。經濟增長目標和宏觀政策基調均符合瑞銀基準假設，但可能不及市場上一些較為樂觀投資者的預期。

相較於大陸官方的保守預測，外資機構看好大陸經濟復甦反彈動能，紛紛在2月時就上調大陸今年經濟增長預測：比如國際評級機構惠譽將2023年中國經濟增速從此前預期的4.1%，大幅上調至5%。

高盛則發布報告稱，預計今年大陸4季的經濟平均增速為6.5%，其中，第2季和第3季的年化增長率將分別達到9%和7%。報告顯示，大陸經濟加快恢復與內需復甦可能推動全球經濟增速提高1個百分點。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）此前表示，由於大陸及時調整防疫政策，今年經濟前景可能比他們之前預測的更加光明，有望實現超過5.8%的增長，這將將為全球經濟增加約5,000億美元的產出，帶動部分國家對陸出口的快速增長，為全球經濟帶來積極影響。