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退出手機業務？華為：假！本月將發最新最強旗艦

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日前有消息稱華為將拆分消費者業務、放棄手機業務，對此華為方面今（6）日回應財聯社記者，該消息為假消息。 美聯社
日前有消息稱華為將拆分消費者業務、放棄手機業務，對此華為方面今（6）日回應財聯社記者，該消息為假消息。 美聯社

集微網消息，日前有消息稱華為將拆分消費者業務、放棄手機業務，對此華為方面今（6）日回應財聯社記者，該消息為假消息，仍將加大手機業務的投入，堅持建設高端品牌，將在本月發布最新最強旗艦手機。

近日業內有消息稱，華為內部或考慮拆分消費者業務（CBG），今年可能減少在手機終端業務上的投入，並將一些業務研發團隊拆分到榮耀。

華為內部人士5日回應表示，目前，終端業務是華為發力企業級市場的重要著力點。華為終端業務大規模分拆的可能性不大。去年4月20日，華為常務董事、終端業務CEO餘承東宣布華為將消費者業務更名為終端業務，正式全面進軍商用終端市場。餘承東彼時表示，過去十年，華為聚焦消費電子，現在不僅面對消費者產品，還要面向企業、行業等市場。

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