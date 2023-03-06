退出手機業務？華為：假！本月將發最新最強旗艦

集微網消息，日前有消息稱華為將拆分消費者業務、放棄手機業務，對此華為方面今（6）日回應財聯社記者，該消息為假消息，仍將加大手機業務的投入，堅持建設高端品牌，將在本月發布最新最強旗艦手機...

2023-03-06 20:21