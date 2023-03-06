聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國1月晶片庫存率近266% 創26年來新高
集微網消息，韓聯社3月5日報道，據韓國統計局5日消息，1月韓國晶片庫存率為265.7%。報導稱，這是1997年3月以後近26年來的最高值。
據悉，晶片庫存率是用剔除季節性因素的庫存指數除以出貨指數得到的百分比，顯示出貨量和庫存的比例。1月晶片出貨指數（剔除季節因素）為71.7，環比下滑25.8%。同期，庫存指數環比大增28%，為190.5。晶片庫存率高就意味著供大於求。
產業通商資源部數據顯示，1月不含晶片出口的總出口額同比增加0.8%，為441億美元。但包括晶片在內的總出口額則同比減少7.5%，為501億美元，連續5個月下降。這歸因於晶片出口連續7個月下滑。
此前據媒體報導，韓國1月份半導體庫存以近27年來最快的速度增長，突顯出拖累該國經濟增長的科技行業長期低迷。上周四韓國統計局在一份聲明中指出，晶片庫存較上月躍升28%，為1996年2月以來的最大增幅，庫存較上年同期增長39.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言