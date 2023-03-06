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韓國1月晶片庫存率近266% 創26年來新高

集微網／ 集微網

集微網消息，韓聯社3月5日報道，據韓國統計局5日消息，1月韓國晶片庫存率為265.7%。報導稱，這是1997年3月以後近26年來的最高值。

據悉，晶片庫存率是用剔除季節性因素的庫存指數除以出貨指數得到的百分比，顯示出貨量和庫存的比例。1月晶片出貨指數（剔除季節因素）為71.7，環比下滑25.8%。同期，庫存指數環比大增28%，為190.5。晶片庫存率高就意味著供大於求。

產業通商資源部數據顯示，1月不含晶片出口的總出口額同比增加0.8%，為441億美元。但包括晶片在內的總出口額則同比減少7.5%，為501億美元，連續5個月下降。這歸因於晶片出口連續7個月下滑。

此前據媒體報導，韓國1月份半導體庫存以近27年來最快的速度增長，突顯出拖累該國經濟增長的科技行業長期低迷。上周四韓國統計局在一份聲明中指出，晶片庫存較上月躍升28%，為1996年2月以來的最大增幅，庫存較上年同期增長39.5%。

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