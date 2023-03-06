上海人大代表團會議 浦東建設、五個中心成亮點

大陸兩會時刻開啟，各地代表團也分別召開全體會議。而作為大陸重點一線城市的上海代表團在5日舉行全體會議。綜合陸媒報導，會議中提到要推進浦東的建設，同時在建設上海「五個中心」（金融中心、科創中心、貿易中心、航運中心、人民幣資管中心）關鍵期中需要更多試點政策支持。

浦東新區的建設發展為上海政府重點工作之一。人大代表、海市政府副秘書長，浦東新區區委副書記、區長杭迎偉在會上表示，浦東新區在推進現代化建設上具有引領示範作用，因其對標最高標準與水平，故建議進一步支持浦東加快開展綜合改革試點，以授權清單方式賦予浦東更大改革自主權；進一步支持自貿試驗區提升戰略盡快落地。

人大代表、人民銀行上海總部副主任兼上海分行行長金鵬輝在會上說，當前上海「五個中心」建設正處於核心功能全面提升的關鍵期，需要突破性試點政策支持。

金鵬輝進一步說明，金融中心要與科創中心聯動發展，銀行體系要形成基於風險共擔基礎上的市場驅動型科創融資機制；促進金融中心與貿易、航運中心融合發展，構建與高能級外向型經濟相適配的金融服務體系；以托管服務為重點，打造人民幣資管中心，為經濟中心、金融中心能級提升注入新動力。

上海市委書記陳吉寧也參加了上海代表團全體會議審議政府工作報告。他指出要發揮上海「高質量發展示範帶頭作用」。要更加扎實推進長三角一體化發展和浦東社會主義現代化建設引領區、自貿試驗區臨港新片區，全面深化「五個中心」建設等。