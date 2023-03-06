傳放棄在英國劍橋建10億英鎊研究園區傳聞 華為回應了

集微網消息，英國《每日電訊報》5日報導，華為據悉已放棄在英國劍橋建設一座10億英鎊（約合12億美元）研究園區的計劃。

華為一位發言人表示，公司還在評估劍橋園區項目，「我們知道規劃申請的狀況，在疫情期間將其置於內部審查評估狀態」。該發言人拒絕透露華為是否有意在截止日期前開工建設。

報導稱，華為原本計劃在這塊500英畝的土地上建造尖端設施，用於開發寬頻技術、微晶片和人工智慧軟體，但在疫情以來一直將開發計劃置於「評估」狀態。2018年，華為以3700萬英鎊購買這塊用地，並於2020年獲得規劃許可，原計劃在2021年完成園區第一階段建設。報道指出，華為必須在8月之前破土動工，否則可能會失去許可。