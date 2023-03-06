閩台文創周 台商體驗福州情

「福州與台灣離得近，無論在飲食習慣，還是語言文化方面都十分相近，有一種親近感。」來自台灣台北的新岱（中國）有限公司總經理謝品華十年後再次踏足福州，「好好看一看福州這個美麗的城市。」

中新社報導，第七屆「匠心意蘊」閩台文創周正在福州上下杭歷史文化街區舉行。謝品華帶著竹製明信片收納盒、木製動物公仔、陶瓷茶具等文創產品，亮相閩台文創主題市集。

在市集上，他與遊客相談甚歡。謝品華說，來到福州兩天來，體會到了福州民眾的熱情和好客。「十年時間，福州在有條不紊地發展，休閒生活也更加多元、舒適，感覺像是第一次來。」

來自台灣台北的鄧逸芳也點讚福州生活環境。在上海發展的她第一次來福州，「福州的飲食習慣與台灣挺像的，在福州生活很舒服。」

作為凝具（上海）貿易有限公司的負責人，鄧逸芳攜景德鎮陶瓷杯等文創產品而來，亮相閩台文創主題市集。她說，現在的人比較重視生活美學，景德鎮陶瓷遇上台灣設計元素碰撞出的新火花很受歡迎；這次來福州看一看市場如何，再作打算。

與鄧逸芳一樣，謝品華也是帶著「任務」來的。他表示，在福州走一走、看一看，瞭解福州深厚的文化底蘊和當地的文創需求，探討是否在福州落地，是最為重要的。

在閩台文創主題市集上，來自台北、台南、台中等地的二十多家台灣文創品牌齊聚，各種台灣文創設計產品琳瑯滿目。

「福州歷史悠久、文化底蘊深厚，台灣的設計師比較有活力、敢於嘗試新鮮的東西，兩地的設計師在設計理念上會有所不同，今後有互相學習、借鑒和合作的空間。」短短兩天裡，謝品華感受到了福州文創市場蓬勃的生機。