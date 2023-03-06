從投行看大陸／台商個人所得稅匯算清繳新規解析

台商應注意2月份國家稅務總局對申報繳納去年個人所得稅有新規定。

台灣居民當年度只要在大陸居住累計滿183天，就屬於居民納稅人，須辦理個人所得稅匯算清繳，2月份大陸稅務總局針對去年的個人所得稅，頒布了《辦理2022年度個人所得稅綜合所得匯算清繳事項的公告》（稅務總局公告2023年第3號文），與之前年度的個人所得稅匯算清繳相比，有以下重點值得台商留意：

一、增加三歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除

2022年3月國務院頒布《關於設立三歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除的通知》（國發〔2022〕8號），針對三歲以下嬰幼兒的照護支出可扣抵，並回溯自2022年1月1日起執行，扣除限額為人民幣1,000元／月／孩；另外也提醒台商，可選擇享受財稅〔2018〕164號文規定的住房補貼、語言訓練費、子女教育費等補貼免稅優惠政策，但要注意不得同時享受，一經選擇在同一個納稅年度內不得變更。

二、增加個人養老金扣除規定

2022年11月財政部、稅務總局頒布《關於個人養老金有關個人所得稅政策的公告》（2022年第34號），個人養老金自2022年1月1日起在36個先行城市開始執行，扣除限額為人民幣12,000元／年。符合條件的個人，只要在2022年12月31日前向其個人養老金帳戶劃款，就可在個人養老金開戶銀行等下載《個人養老金繳費憑證》，個人使用個稅App掃描年度《個人養老金繳費憑證》上的二維碼，就可生成年度扣除資訊並自動填報，辦理個人所得稅匯算清繳時就可以享受個人養老金稅前扣除，但多數台商未在大陸繳納養老金，所以本規定對台商來說比較無法適用。

三、優化匯算辦稅服務

2月16日後，個人可通過個稅App及網站預約3月1日至3月20日中任意一天辦理，且3月21日後就無需預約，可隨時辦理。

四、匯算清繳的範圍

台商個人及配偶、未成年子女，在2022年度發生符合條件的大病醫療支出，無法在月度申報抵扣，只能在匯算清繳時進行申報抵扣，匯算不涉及個人的財產租賃等分類所得，以及按規定不併入綜合所得（工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費）計算納稅的所得，例如全年一次性獎金、解除勞動關係取得的一次性補償收入等。

已是居民納稅人的台商也不是必須要辦理匯算，匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過人民幣12萬元、匯算需補稅金額不超過人民幣400元、已預繳稅額與匯算應納稅額一致；若台商在2022年已依法預繳個人所得稅且符合上述情形之一者，無需辦理匯算。

五、如何辦理退稅

台商可通過個人所得稅App自行辦理匯算清繳，也可以通過任職單位辦理。匯算清繳遵循「多退少補」原則，申請2022年匯算退稅的台商個人，如2021年及以前年度匯算補稅但未辦理，或經稅務機關通知2021年及以前匯算申報存在疑點，但未更正或說明情況，需在辦理2021年及以前年度匯算申報補稅及補繳滯納金、更正申報或者說明有關情況後，才能申請2022年退稅。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)