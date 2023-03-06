第2屆中泰經貿論壇 長沙開幕

2023第二屆中泰（長沙）經貿合作論壇4日在長沙開幕。論壇聚焦《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的落地實施，共同探討新發展格局下的中泰經貿發展新趨勢、新前景、新領域。

中新社報導，據悉，中泰互為重要經貿合作夥伴，中國大陸連續多年是泰國最大貿易夥伴、農產品最大出口市場、主要外資來源國。近年來，中國大陸中部省分湖南與泰國友好往來不斷深化、民間交流持續擴大、經貿合作成果豐碩，已形成多渠道、全方位的合作格局。

泰國前副總理、泰中文化經濟協會會長頗欽·蓬拉軍在致詞時說，RCEP的實施擴大了泰中雙方的經濟機會，泰國希望通過與中國共享信息和技術來促進貿易，充分利用雙方優勢尋求更多發展機會。希望本次論壇能够挖掘和匯集雙方的合作潛力，促進泰中兩國經濟發展。

總規模890畝、總投資超過5億美元的泰國泰中東協產業經貿園，目前已入駐企業400餘家。據該經貿園董事長楊清築介紹，將以此次論壇為契機，推動湖南與東協合作共贏。

泰國泰中東協經貿促進會主席蕭國剛表示，將通過此次論壇活動，進一步深化湖南與東協的經貿合作，提升合作水平。