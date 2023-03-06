學者：審慎考量 先求達標

中國大陸宣布今年國內生產毛額（GDP）成長率目標約為5%，經濟學者認為，在去年成長未達標後，這個目標略偏保守，卻凸顯政府「先求達標」的決心，也顯示當局擔心國內外諸多挑戰可能抑制成長，經濟復甦過程也有各項潛在風險，透露審慎跡象。

中國大陸宣布今年GDP成長率目標約為5%，低於學者預估的5.3%。彭博資訊經濟學者指出，大陸今年訂出這麼保守的成長目標，可能凸顯去年經濟成長率未達成5.5%的目標後，今年一定要達標甚至超標的決心。

國泰君安首席經濟學者周浩認為，基於去年經濟只成長3%，因此一些投資人認為將今年成長目標訂在5%很「務實」，也顯示「當局想要恢復成長目標的信譽」，投資人認為此一目標「很容易達到」。