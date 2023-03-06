陸穩增長 挺「壓艙石」產業

大陸工信部部長金壯龍昨（5）日在人大開幕後首場「部長通道」上表示，有一部分工業行業規模占GDP比重在1％以上，比如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等，這些行業對「穩增長」十分重要，要千方百計、想方設法穩住這些行業。

金壯龍指出， 2022年大陸工業增加值首次突破人民幣40兆元大關，在宏觀經濟的「壓艙石」作用進一步顯現。其中，製造業增加值在整個GDP中占27.7％，連續13年居世界首位。

對於當前大陸工業運行態勢，金壯龍分析，今年1月、2月製造業採購經理指數（PMI）都在50以上，說明製造業處於景氣區間。從企業的用電、用工、物流這些指標來看，工業處於回升態勢，今年有個好現象，各個地方對製造業投資進一步加大，要鼓勵工業大省勇挑大梁，支持各地加大製造業發展，為穩增長多做貢獻。

金壯龍說，工信部將支持東部地區加快發展先進製造業，鞏固提升出口優勢。支持中西部地區積極承接產業轉移，打造新的增長極。支持東北地區加快傳統產業改造升級，發展戰略性新興產業。同時，發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區等協同效應。

今年重點工作還要擴大消費。金壯龍指出，首先要穩住新能源汽車大宗消費，同時繼續展開智慧家電、綠色建材下鄉活動。推動製造業「三品」行動，就是增品種、提品質、創品牌。

談到5G等新基建的投資建設，金壯龍表示，今年將新建開通5G基地台60萬個，年底開通基地台將達290萬個。同時要擴大5G應用，在製造業下更大功夫，「5G+工業互聯網」的賦能對製造業跨越式發展非常重要，計畫「十四五」期間建1萬個以上的5G工廠。他還透露，支持產業界組建6G推進組，加強國際合作，加快6G研發。

此外，大陸科技部部長王志剛在「部長通道」上談及聊天機器人ChatGPT議題指出，人工智慧有它的優勢，中國大陸也有布局，在這一領域的研究持續多年且有一些成果，但要達到像Open AI這樣的效果，還要拭目以待，就像發動機的原理就這樣，大家能做出的發動機品質還是有不同的，像踢足球都是盤球、射門，但要做到像梅西那麼好也不容易。