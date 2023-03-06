閩GDP破5兆 4支柱產業穩大盤

2022年，福建地區生產總值5兆3109.85億元（人民幣，下同），位居大陸全國第八位，經濟增速與毗鄰的江西並列大陸首位。

中新社報導，在GDP首次突破5兆元後，福建如何穩住經濟大盤？多位福建經濟主管部門負責人近日指出，推動產業體系升級發展、產業結構持續優化，對穩住福建經濟大盤的主引擎作用更加突出。

統計數據顯示，2022年，福建省工業增加值1.96兆元，總量居大陸全國第6位；規模以上工業增加值同比增長5.7％，增速穩居東部地區第1位；製造業增加值佔GDP比重超過1/3。

福建省工業和信息化廳副廳長陳傳芳說，電子信息、先進裝備、石油化工、現代紡織服裝四大支柱產業營業收入佔福建全省規模以上工業營業收入的59.4%，對全省工業經濟起到了壓艙石和穩定器作用。

以電子信息產業為例，福建缺芯（晶片）少屏（面板）的局面有效轉變，增芯強屏步伐加快，規模躍升至大陸全國第5位。陳傳芳表示，要推動積體電路、新型顯示、LED、計算機與網路通信設備、鋰離子電池等行業加快發展，打造新型顯示國家級先進製造業集群，構建「顯示強省」。

福建先進裝備製造產業營收已突破1兆元，動力電池出貨量增長約10倍、連續保持世界第一，新能源汽車加快發展，電動船舶在大陸先行先試。聚焦高端裝備、關鍵基礎零部件弱點，突出高端化、智能化發展，福建正全面推進「電動福建」建設，優化汽車產業布局，推廣應用新能源汽車和電動船舶，打造電動船舶研發製造基地。

在石油化工產業領域，福建已躋身大陸石化大省行列。針對多油少化、基礎原材料供應能力不足、下游產品精深加工不够的現狀，福建突出一體化、精細化發展，注重減油增化、少油多化，增強上游基礎原料供應能力，推動中下游產業鏈延伸，發展高附加值的化工新材料和精細化學品，做強做優石化產業鏈。

現代紡織服裝產業已成為福建規模最先超過兆元的產業。突出品牌化、高附加值發展，福建重點攻堅高端面料供給弱點，促進纖維材料向多結構、多功能、超性能和綠色化發展，打造世界領先的紡織鞋服製造中心。

在著力推動上述四大支柱產業提速發展的同時，福建省發展和改革委員會副主任張文洋強調，推動紡織鞋服、食品加工、冶金建材等傳統產業智能化、綠色化改造，持續培育壯大戰略性新興產業，加快建設先進製造業強省。