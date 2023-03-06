台灣團參訪寧波 感受發展迅速

在象山亞帆中心感受亞運魅力，在象山海峽兩岸交流基地了解兩地淵源鄉情，在中國海洋漁文化館欣賞海洋文化…3月4日，由148名台灣民眾組成的台灣南投基層交流團到訪浙江省寧波市象山縣，走進縣城感受大陸發展加速度。

中新社報導，寧波與台灣在人緣、文緣、商緣上有著特殊的親緣關係，兩地歷史淵源深厚、現實聯繫緊密，在兩岸交流交往中有著特殊優勢。

寧波市台胞台屬聯誼會會長王邦進表示，近年來，寧波和南投的聯繫越來越多，也越來越密，如寧波舟山港為南投的農產品「登陸」設立了綠色通道，寧波的主題彩燈連續五年參加南投燈會，海峽兩岸鄉村振興論壇也為寧波與南投深入交流合作搭建了平台。

自20世紀80年代末第一家台資企業到寧波投資以來，累計已有近3000家台資企業選擇在寧波發展。如今，寧波還擁有象山海峽兩岸交流基地等平台，每年不僅吸引近千名台胞來寧波參訪、就業、創業，更有諸多台胞把家安在寧波。

「縣城也有大發展，透過縣城發展可以感受到大陸經濟發展的蓬勃動能。」台灣民眾張欣傑於2016年登陸，在寧波慈溪工作。在她看來，縣城也有不遜色於大城市的發展底氣，特別是在營商環境、人文歷史等方面。

「我在寧波工作多年，生活充實且幸福，也希望能為兩岸民間交流貢獻自己的力量。」台灣南投基層交流團團長施渝靜表示，南投和寧波交流密切，現在有不少南投鄉親在寧波生活學習、投資興業。

施渝靜希望通過此次活動，帶領台灣民眾了解真實的大陸，讓他們看到大陸地方經濟發展的韌性和活力。

一直以來，象山與台灣地緣相近、人緣相親、文緣相通，台東的富岡新村被當地村民稱為小石浦，石浦港更是台灣漁民避風補給的首選港和兩岸經貿合作的重要口岸。