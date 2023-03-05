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突破晶片「卡脖子」 陸政協委員：避免大煉鋼式「造芯運動」

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突破晶片「卡脖子」 陸政協委員：避免大煉鋼式「造芯運動」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸全國政協委員劉忠範認為，雖然建設積體電路學院是大陸國家應對「卡脖子」難題的重要舉措之一，但是需要把握好「度」，不能一擁而上。新華網
大陸全國政協委員劉忠範認為，雖然建設積體電路學院是大陸國家應對「卡脖子」難題的重要舉措之一，但是需要把握好「度」，不能一擁而上。新華網

大陸半導體晶片產業如何突破「卡脖子」問題，成為今年兩會熱議之一。對此，全國政協委員、中國科學院院士劉忠範認為，雖然建設積體電路學院是大陸國家應對「卡脖子」難題的重要舉措之一，但是需要把握好「度」，不能一擁而上。劉忠範還建議，要培育晶片領域龍頭企業，避免大煉鋼鐵式的「造芯運動」。

據澎湃新聞，劉忠範表示，當前中國大陸積體電路產業「卡脖子」主要「卡」在三個方面：一是技術水準在國際競爭中處於劣勢，關鍵設備、先進製造、核心技術、尖端製程、專利標準等掌握在美國日本和歐洲大企業中，短時間內追趕和超越挑戰巨大

二是產業佈局不完善，尚未形成分工精細、產學研協同創新的健全產業生態；三是高端人才和行業經驗積累存在較大差距，大陸國內高端師資、工程技術人才稀缺，國外一流人才引進困難。

近年來，大陸積體電路人才培養和積體電路學院建設成為各界關注的焦點。截至2022年5月，大陸已建成國家積體電路人才培養基地、國家示範性微電子學院以及積體電路產教融合創新平台高校達29所。

與此同時，不斷加強相關學科建設，2020年設置「交叉學科」門類、「積體電路科學與工程」一級學科，2021年公佈首批「積體電路科學與工程」一級學科博士學位授權點18所，2022年補充新增6所。此外，與積體電路相關的二級學科8個、自主設置交叉學科6個。可以預期，未來還會有更多的高校加入到積體電路學院和相關學科建設大潮中。

對此，劉忠範在此次兩會上提案建議，積體電路學院建設要立足長遠和前瞻性佈局，重點培養創新型和複合型人才，避免一擁而上的低水準重複建設。

他還建議，要培育晶片領域龍頭企業，打造可持續發展的「核殼型」晶片產業生態，扶持眾多的「專精特新」中小微企業形成晶片產業「殼」，構建抗衝擊力強的、可持續發展型的全鏈條晶片產業生態，避免大煉鋼鐵式的「造芯運動」。

劉忠範指出，解決晶片產業「卡脖子」問題的根本出路是培育具有國際競爭力的龍頭企業。他認為，晶片產業是典型的技術密集度極高的「硬科技」產業。中國大陸應集中目標，打造領軍型龍頭企業，避免押寶式的投入和低水準無序競爭。

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