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李克強最後報告 「穩」仍是總基調

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國人大14屆一次會議於北京時間5日上午在北京人民大會堂開幕，習近平、李克強出席。(路透)
中國人大14屆一次會議於北京時間5日上午在北京人民大會堂開幕，習近平、李克強出席。(路透)

大陸國務院總理李克強將卸任，他5日上午在大陸14屆人大一次會議開幕上進行了最終的工作報告。他報告提及過去在艱困環境下，去年完成基本目標與任務；並在先前中央經濟工作會議的定調下，提及8大項工作，明確了未來政策，包括擴內需、加快建設現代化體系被放在更突出的位置。綜合大陸各界分析，認為這份報告基本上仍然延續去年的「穩」字基調。

外界關注大陸官方將如何為今年定目標。報告指出，今年國內生產毛額（GDP）增長目標設為5%，較先前大陸內外資機構與單位預測5%以上為低；財政赤字率設為3%，去年的赤字率是2.8%，2021年是3.2%；今年新增地方專項債人民幣3.8兆，雖然高於2022年目標3.65兆，但低於去年實際新增的人民幣40384億元。綜合大陸各機構與專家觀點，認為上述目標訂定仍然偏「穩健」。

在重點工作項目上，報告提及8項工作重點：擴大內需；加快建設現代化體系；鼓勵與支持民企;更大力度吸引與利用外資；防範重大經濟金融風險；穩定糧食生產與推進鄉村振興；推動發展方式綠色轉型與保障基本民生和發展社會事業等。

其中，擴內需被放在首要位置。值得注意的是，李克強提及「穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復」，這意味如果未來在穩定車市、房市等大宗消費上還有機會提出利多政策。

另外，加快建設現代化產業體系今年被提升到次要的工作位置。其中提及「圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。」代表要盡快以舉國體制之力攻克技術「卡脖子」的問題。

在貨幣政策政策上，今年報告雖與去年維持相同表述，但未出現「擴大新增貸款規模」、 「推動金融機構降低實際貸款利率」。加上人行行長易綱3日在記者會上表示目前利率水平合適，進一步降息可能性低。

報告也提及要防範金融風險。紅塔證券首席經濟學家李奇霖分析，風險主要集中在兩個領域：一個是房地產；另一個是地方政府債務。從報告來看，房地產政策就是托底、防風險，房住不炒的總基調不會有變化。

金融風險

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