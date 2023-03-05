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經濟學者認為大陸今年成長目標保守、審慎且務實

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸人大會議宣布，2023年國內生產毛額（GDP）成長率目標約為5%。美聯社
中國大陸人大會議宣布，2023年國內生產毛額（GDP）成長率目標約為5%。美聯社

中國大陸人大會議宣布2023年國內生產毛額（GDP）成長率目標約為5%，低於學者預估的5.3%，顯示當局擔心國內外諸多挑戰可能抑制成長，且考慮到經濟復甦過程中的各項潛在風險，因而訂出審慎且保守的目標。

上海保銀私募基金公司首席經濟學者張智威表示，此一目標偏向保守，他將「以此作為下限」；「換言之，經濟成長率可能高於5%，且接近6%」。而且由於「清零」政策已經結束，經濟復甦已經上軌道，因此當局無須急採取新一輪的刺激措施。成長目標所傳達的關鍵訊息是財政策相對穩定，不像去年那樣擴大支出。

國泰君安公司首席經濟學者周浩表示，成長目標雖可能令市場有些失望，但投資人將會重視潛在的成長動能，來衡量經濟復甦速度。他並表示，基於2022年經濟只成長3%，低於5.5%的目標，因此一些投資人認為將今年成長目標訂在5%是「務實的作法」，也顯示「當局想要恢復成長目標的信譽」。投資人認為此一目標「很容易達到」，也代表當局很清楚大陸經濟所存在的下檔風險。

他強調，政府預估2023年城市地區所創造的新工作機會為1,200萬，比去年的1,100萬略高，顯示當局更重視成長的品質；今年的成長目標較高，「意味著當局重視消費，有助於釋放長期的成長潛力」。

ING集團大中國區首席經濟學者彭藹嬈表示，成長目標「相對保守」，「可能是反映對外部成長的憂慮」，因為美、歐等貿易夥伴「今年下半年（經濟）可能變得非常疲軟」。她認為地方特別債指標僅3.8兆人民幣，可能表示基礎建設支出成長不會很快，這對其他國家的鋼鐵、水泥等產業可能不利。

標普全球集團亞太區首席經濟學者奎茲表示，這種目標我認為很合理；傳達的訊息是成長固然重要，還須重視發展與金融穩定等目標；他認為今年的財政政策「相對有建設性」，且「支持成長」。貨幣政策可能在今年稍晚時停止寬鬆，端視通膨與信貸成長是否加速而定。

成長率 通膨

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