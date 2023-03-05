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曝華為或分拆消費者業務 部分研發團隊榮耀或接手

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有業內消息稱，華為內部或考慮拆分消費者業務（CBG），今年可能減少在手機終端業務上的投入，並將一些業務研發團隊拆分到榮耀。 美聯社
有業內消息稱，華為內部或考慮拆分消費者業務（CBG），今年可能減少在手機終端業務上的投入，並將一些業務研發團隊拆分到榮耀。 美聯社

集微網消息，有業內消息稱，華為內部或考慮拆分消費者業務（CBG），今年可能減少在手機終端業務上的投入，並將一些業務研發團隊拆分到榮耀

不過，華為內部人士對《証券日報》記者表示，「目前，終端業務是華為發力企業級市場的重要著力點。華為終端業務大規模分拆的可能性不大」。去年4月20日，華為常務董事、終端業務CEO余承東宣佈華為將「消費者業務」更名為「終端業務」，正式全面進軍商用終端市場。余承東彼時表示，過去十年，華為聚焦消費電子，現在不僅面對消費者產品，還要面向企業、行業等市場。

榮耀方面對該消息不置可否。

天眼查App顯示，榮耀終端有限公司成立於2020年4月，法定代表人為萬飆，注冊資本約322億人民幣，經營範圍包括開發、生產、銷售通信及電子產品、計算機、衛星電視接收天線、高頻頭、數字衛星電視接收機、醫療器械及前述產品的配套產品等。

在去年11月，天眼查顯示，榮耀終端有限公司發生工商變更，新增京東方等多名股東。

在終端方面，榮耀愈加發力。在MWC上，榮耀發佈了Magic5系列手機，向全球中高端手機市場發起挑戰。據每經網報導，在談到華為時，榮耀CEO趙明說，「我們就是要超越華為，成為新的標杆」。

「在高端晶片受限的情況下，華為消費者業務開啓向商用終端領域的轉型之路，經過近一年的佈局，已初見成效。對於手機晶片，華為仍在努力突破」。華為內部人士稱。

華為 余承東 榮耀

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