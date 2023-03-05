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陸經濟有望成長更多？ 胡錫進：GDP設定增長5%是留有餘地的

聯合報／ 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸設定今年GDP增長5%左右，胡錫進稱這個目標是留有餘地的，實際可能更高。圖為今年春節假期期間重慶磁器口古鎮的龐大遊客。中新社
大陸設定今年GDP增長5%左右，胡錫進稱這個目標是留有餘地的，實際可能更高。圖為今年春節假期期間重慶磁器口古鎮的龐大遊客。中新社

大陸國務院今天的政府工作報告指，今年中國GDP將增長5%左右，不如部分機構預期。大陸媒體人胡錫進表示，他個人相信，這個數字是留有餘地的，中國今年的實際增長很可能比這個數字更高些。

環球時報前總編輯胡錫進表示，國際組織對2023年全球增長的預期大約是2.7%-2.9%，其中發達國家的增長預期尤其低，美國今年預期增長0.5%，日本1.5%，德國0.2%，英國為負的0.6%，全球經濟形勢總體不樂觀。

在這樣的大環境下，中國今年的出口面臨壓力，那麼增長從哪來呢？去年受疫情影響，旅遊、房地產等大幅下跌，但是全年仍有3%的GDP增長，說明經濟大盤穩住了，基礎設施和製造業投資以及發展消費新業態新模式穩住了，這樣的大格局今年一定能夠延續。

除此之外，今年一些領域的恢復和發展值得期待。別的不說，2019年旅遊業總收入為6.6萬億（兆）元，去年降到了2萬億元。今年春節期間的旅遊收入恢復到了2019年的73%，後續恢復肯定更快。如果今年的旅遊收入能夠接近2019年，全年達到它的85%，就能比去年增加3.6萬億元，已經接近給GDP增加3個百分點，而這是有希望實現的。從他的最簡單計算中，大家可以看到，中國有恢復經濟以及實現擴張的巨大潛力。

然而房地產去年以來一直是下降的，今年1-2月份的房市銷售形勢也不好。網上輿論往往很看不起房地產經濟，認為它很低端，而實際上，各國經濟的最大頭都是圍繞保障人民衣食住行的基本需求展開的，經濟發展的主要脈絡之一就是不斷改善衣食住行的品質，所謂低端經濟為增加就業、擴容市場提供了廣闊天地，也是離老百姓最近的經濟領域。

他說，今年中國穩增長的決心很大，相關政策不斷推出，社會共識度非常高，經濟增長是民生實現進一步改善、社會福利持續增加的根本動力和源泉。大家應該鼓足信心，乘勢作為！

房地產 胡錫進 疫情

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