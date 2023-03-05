陸將建1萬個以上的5G工廠 並加快6G的研發

大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議今天上午在人民大會堂開幕結束後舉行首場部長通道採訪活動，工業和資訊化部部長金壯龍表示，大陸已進入5G時代，十四五期間要建1萬個以上5G工廠，並加快6G的研發。

澎湃新聞報導，金壯龍表示，大陸已建成規模最大、技術最先進的5G網路，大陸的5G已經名列世界前列。下一步，大陸的重點是保持5G良好的發展勢頭。具體的舉措是三個字：建、用、研。

第一，建。建是多建基站（基地台），今年還要新建開通5G基站60萬個，今後將達到超過290萬個基站。建了基站以後，重點在哪幾個方面要進行改善呢？在城市地區，現在很多城市都已經有了5G，要覆蓋得更好。在農村地方，現在已經實現了縣縣通5G，下一步要繼續延伸，這樣就覆蓋得更廣。在工業園區，要覆蓋得更深。

第二，用。擴大5G的應用，要實施「5G+」行動計畫。要在製造業方面下更大的功夫，計畫在十四五期間要建1萬個以上5G工廠。

第三，研。工業部正在總結推廣5G經驗，支持產業界組建6G推進組。這個工作組已經在開展工作，主要發揮超大規模市場優勢和體系完備的優勢，將產、學、研、用集中發力，加強國際合作，加快6G的研發。