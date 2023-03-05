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陸今年工作目標：恢復與擴大消費擺在優先位置

聯合報／ 記者黃雅慧賴錦宏／北京即時報導
大陸14屆全國人大一次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。圖取自中國網
大陸14屆全國人大一次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。圖取自中國網

大陸14屆全國人大一次會議5日上午在北京開幕，外界關注陸國務院總理李克強最後一份工作報告將為今年立下什麼目標，並給今年工作訂下何種重點。李克強報告表示，今年大陸經濟增長目標定在5%左右，同時著力擴大國內需求，將恢復與擴大消費擺在優先位置。

李克強在報告中詳列今年大陸各種發展數據目標：國內生產總值（GDP）增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持在1.3兆斤以上；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

在擴大消費方面，報告指出要多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券人民幣3.8兆元，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程與相關建設，激發民間投資活力。

另一方面，要大力發展數位經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展。

同時報告提及要對民企的支持：要依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，構建親清政商關係，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境，用真招實策提振市場預期和信心。

在吸引與利用外資方面，要擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協議。做好外資企業服務工作，推動外資標誌性項目落地建設。

在有效防範化解重大經濟金融風險部分，要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。

外資 李克強

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