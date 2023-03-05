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李克強：去年基本完成目標任務 今年GDP增長目標5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸國務院總理李克強5日在人大會議開幕式上作最後一次工作報告。圖取自央視
陸國務院總理李克強5日在人大會議開幕式上作最後一次工作報告。圖取自央視

大陸第14屆全國人大一次會議開幕會5日9時在北京人民大會堂舉行，該會焦點在於大陸國務院總理李克強的卸任工作報告，全球關注李克強將如何總結過去5年的工作成果。李克強指出，「面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務」下，大陸「發展取得來之極為不易的新成就」。並稱經過艱苦努力，當前消費需求、市場流通、工業生產、企業預期等明顯向好，經濟增長正在企穩向上，經濟有巨大潛力和發展動力。且將今年大陸國內生產總值增長5%左右。

李克強表示「在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務」。他介紹大陸去年全年國內生產總值增長3%，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%。貨物進出口總額增長7.7%。財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結餘。人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37兆斤。生態環境質量持續改善。

政府工作報告說，「過去五年極不尋常、極不平凡。」大陸經受了世界變局加快演變、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會。

李克強報告指出，針對有效需求不足的突出矛盾，過去5年以多措並舉擴投資促消費穩外貿。一個部分是加快地方政府專項債發行使用、支持重點領域設備更新改造。全年基礎設施、製造業投資分別增長9.4%、9.1%，帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度彌補了消費收縮缺口。

另一方面，報告顯示發展消費新業態新模式，採取減免車輛購置稅等措施促進汽車消費、開展綠色智能家電、綠色建材下鄉，社會消費品零售總額保持基本穩定;出台金融支持措施，支持剛性和改善性住房需求，推進保交樓穩民生工作;幫助外貿企業解決原材料、用工、物流等難題，提升港口集疏運效率，及時回應和解決外資企業關切，貨物進出口好於預期，實際使用外資穩定增長。

李克強

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