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大陸官方首度宣告：過去一周無新冠感染在院死亡

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方公布新冠最新統計指出，2月24日到3月2日沒有新增在院死亡病例。圖為此前山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）
大陸官方公布新冠最新統計指出，2月24日到3月2日沒有新增在院死亡病例。圖為此前山西太原白求恩醫院醫護人員救治重症患者。（中通社）

大陸疫情又有了官方數據，中國疾病預防控制中心（中疾控）4日公布的感染情況指出，2月24日至3月2日並無新冠在院死亡報告病例，且在院重症者也降為8例。這是2022年底鬆綁防控政策以來，官方各次通報中，首度沒有新增在院死亡病例。

中疾控4日的通報提到，全大陸發熱門診就診人數到3月2日為30.4萬人次，較峰值下降了89.4%，其中農村發熱門診3月2日為5.1萬人次，較峰值下降94.5%；城市發熱門診3月2日為25.3萬人次，較峰值下降了87.1%。

至3月2日在院新冠病毒感染者下降至1.1萬人，較峰值減少了99.3%，重症則僅有8例，官方強調其中新冠病毒感染重症0例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染8例。同時，通報還提到，2月24日至3月2日，大陸31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例0例。官方指出，1月4日在院死亡達到每日峰值4,273例，隨後持續下降。

在病毒株的部分，2022年12月1日至2023年3月2日，大陸共報送2萬551例本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共存在44個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48（60.0%）和BF.7.14（29.2%）。共發現本土重點關注變異株30例，其中1例XBB.1、11例XBB.1.5、1例XBB.1.5.5、1例XBB.1.9、4例BQ.1' rel='BQ.1' data-rel='/2/193579' class='tag'>BQ.1、5例BQ.1.1、1例BQ.1.1.17、4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。

官方並指出，目前大陸60歲以上老人第一劑次疫苗接種覆蓋人數占96.1%，全程接種、第一劑次加強免疫接種人數分別占符合接種時間間隔老年人群的96.6%、92.4%。

BQ.1 BQ 疫情

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