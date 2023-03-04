台灣人大代表：希望台灣年輕一代也能當選全國人大

大陸第14屆全國人大一次會議將在5日上午開幕，其中台灣省人大代表、同時也是著名經濟學家林毅夫妻子陳雲英近日提出她的心願，希望「兩岸和平統一之後，希望看到島內2300萬同胞中的年輕一代，當選全國人大代表，為人民服務，為兩岸謀福。」

陳雲英說，雖然現在全國人大台灣省代表團只有13位代表，「但我們是在幫所有2300萬台灣同胞『卡位』。」

陳雲英表示，「解決台灣問題、實現和平統一，需要兩岸同胞共同努力，大陸有很多真心愛台灣的人，夜以繼日地苦思最好的和平統一方案，讓台灣早日回到祖國懷抱。」

陳雲英一方面對台喊話，「台胞不能在實現中國式現代化中缺位」。她指出，兩岸已開放交流30多年，走到今天這一步非常不易，希望台胞能瞭解，陸方正在新時代、新征程中努力奮鬥，建設一個社會主義現代化國家。

同時，陳雲英也呼籲陸方，要充分理解台胞對「一國兩制」的疑慮，通過耐心解釋、正確引導，讓台灣民眾準確認知「和平統一、一國兩制」的好處。用閒聊的方式，鼓勵他們把對「兩制」台灣方案的訴求和想法說出來。同時，大陸更要加大政策支持力度，持續鼓勵、支持兩岸同胞交往、交流、合作，積極回應台灣同胞「不要戰爭、要和平」的呼聲。

而目前台灣問題成為中美之間的博弈焦點，對此，陳雲英喊話，「要冷靜面對美國頻打台灣牌破壞兩岸和平、干涉台海局勢、阻撓大陸崛起的行徑，同胞間千萬不能互相傷害，更不能讓這些挑撥得逞。」

陳雲英表示，2300萬台灣同胞，絕非都支持台獨，是部分「台獨」投機分子，操弄「台獨」獲取最大利益；還有一部分則是完全無知，從沒到過大陸，也不知今天大陸已是世界第二大經濟體，「他們都缺乏對強大祖國的認知。」