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台灣人大代表：希望台灣年輕一代也能當選全國人大

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
第14屆台灣省人大代表陳雲英希望未來台灣年輕人也有機會當選全國人大代表，為兩岸謀福祉。圖／取自中國台灣網
第14屆台灣省人大代表陳雲英希望未來台灣年輕人也有機會當選全國人大代表，為兩岸謀福祉。圖／取自中國台灣網

大陸第14屆全國人大一次會議將在5日上午開幕，其中台灣省人大代表、同時也是著名經濟學家林毅夫妻子陳雲英近日提出她的心願，希望「兩岸和平統一之後，希望看到島內2300萬同胞中的年輕一代，當選全國人大代表，為人民服務，為兩岸謀福。」

陳雲英說，雖然現在全國人大台灣省代表團只有13位代表，「但我們是在幫所有2300萬台灣同胞『卡位』。」

陳雲英表示，「解決台灣問題、實現和平統一，需要兩岸同胞共同努力，大陸有很多真心愛台灣的人，夜以繼日地苦思最好的和平統一方案，讓台灣早日回到祖國懷抱。」

陳雲英一方面對台喊話，「台胞不能在實現中國式現代化中缺位」。她指出，兩岸已開放交流30多年，走到今天這一步非常不易，希望台胞能瞭解，陸方正在新時代、新征程中努力奮鬥，建設一個社會主義現代化國家。

同時，陳雲英也呼籲陸方，要充分理解台胞對「一國兩制」的疑慮，通過耐心解釋、正確引導，讓台灣民眾準確認知「和平統一、一國兩制」的好處。用閒聊的方式，鼓勵他們把對「兩制」台灣方案的訴求和想法說出來。同時，大陸更要加大政策支持力度，持續鼓勵、支持兩岸同胞交往、交流、合作，積極回應台灣同胞「不要戰爭、要和平」的呼聲。

而目前台灣問題成為中美之間的博弈焦點，對此，陳雲英喊話，「要冷靜面對美國頻打台灣牌破壞兩岸和平、干涉台海局勢、阻撓大陸崛起的行徑，同胞間千萬不能互相傷害，更不能讓這些挑撥得逞。」

陳雲英表示，2300萬台灣同胞，絕非都支持台獨，是部分「台獨」投機分子，操弄「台獨」獲取最大利益；還有一部分則是完全無知，從沒到過大陸，也不知今天大陸已是世界第二大經濟體，「他們都缺乏對強大祖國的認知。」

台獨 全國人大 一國兩制

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