陸2月新能源汽車銷量回升 比亞迪一家占比近4成

大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公佈2023年2月新能源乘用車廠商批發銷量快訊，其中，比亞迪地位依然無可撼動，2月銷量19萬1,664輛，占比38.33％，一家獨佔近4成市佔。

2月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量50萬輛，較1月增30％，較去年2月增60％，實現按年和按月較大幅度增長。

據《快科技》報導，隨著秦PLUS DM-i 2023冠軍版的交付，以及新款宋PLUS DM-i、新款宋Pro DM-i、新款唐DM-i等車型的問世，比亞迪的訂單將繼續增長。

比亞迪目前也在積極建廠增加產能，目前最高月交付紀錄是23.5萬輛，在接下來幾個月應該能穩定25萬以上，甚至衝擊30萬以上。

特斯拉銷量也非常亮眼，2月批發銷量為7萬4,402輛，較1月6萬6,051輛增長12.6％，較去年2月（3萬2,403輛）暴漲130％。

廣汽埃安以3萬86輛排名第三，較1月（1萬206輛）暴漲近195％。廣汽埃安去年銷量27.1萬輛，拿下2022年造車新勢力第一的寶座，今年目標是保50萬輛，衝刺60萬輛。