大陸政協：推展「一帶一路」將重視債務可持續性

今年是大陸推動「一帶一路」十周年。面向下一個十年，大陸怎樣發展「一帶一路」並防範增加債務的風險？大陸全國政協發言人郭衛民3日指出，中國已與29個國家共同核准了「一帶一路融資指導原則」，重視債務可持續性。同時，將繼續拓展在綠色發展、公共衛生安全、數位領域等方面的合作新空間。

郭衛民表示，一是國際感召力不斷擴大。截至今年2月中旬，中國已與151個國家、32個國際組織簽署合作文件200多份。

二是務實合作深入推進。既有一些重大項目，比如中老鐵路全線開通運營，比雷埃夫斯港運營良好，同時又有一批「小而美」的農業、醫療、減貧等民生項目，相繼在沿線國家落地。2013年至2022年，十年間中國與「一帶一路」沿線國家年度貿易額從1.04兆美元增至2.07兆美元，將近翻了一番。

三是文化交流持續加強。建立了「魯班工坊」等系列文化交流和教育合作品牌，「絲綢之路」國際劇院、博物館、藝術節等聯盟運行良好。在沿線國家也建立了媒體、智庫合作交流機制，人文交流全面展開，加強了中國與這些國家的友好交流和合作。

至於怎麼防範債務風險，郭衛民表示，中國在推進共建「一帶一路」的過程中，始終遵循國際慣例和債務可持續的原則，推動建立長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體系。中國始終堅持以經濟和社會效益為導向，根據項目所在國實際情況為項目建設提供貸款，避免給所在國造成新的債務風險和財政負擔。

中國以平等參與、利益共享、風險共擔為原則，與29個國家共同核准了「一帶一路融資指導原則」，引導共建國家政府、金融機構和企業在使用資金時重視債務可持續性。

郭衛民表示，「我們也注意到，國際上不時出現一些聲音，聲稱中國製造了債務陷阱，試圖抹黑共建一帶一路，抹黑中國形象。這種說法無中生有，沒有事實根據，是別有用心的。這些雜音和噪音無法干擾、阻礙一帶一路建設。」

郭衛民表示，今後，中國將以「一帶一路」倡議提出10周年為契機，進一步加強基礎設施互聯互通，不斷提升貿易投資質量和效益，持續深化人文領域交流合作，穩步拓展在綠色發展、公共衛生安全、數位領域等方面的合作新空間，完善風險防控體系，推動「一帶一路」建設取得更大進展，繼續為全球經濟合作提供新動能、開闢新空間。